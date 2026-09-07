Віткофф зробив ставку на переговори з Путіним: у Трампа назвали умову для миру

Сполучені Штати продовжують наполягати на дипломатичному врегулюванні війни між Україною та Росією. Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив у Києві, що Вашингтон вважає комунікацію з Москвою необхідною умовою для досягнення миру.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Віткофф наголосив, що адміністрація Дональда Трампа прагне саме дипломатичного, а не військового завершення конфлікту. За його словами, саме тому він прибув до української столиці разом із Джаредом Кушнером.

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Віткоффа запитали, чи готовий Володимир Путін погодитися на тристоронню зустріч за участю Зеленського та Трампа.

Американський представник заявив, що Вашингтон розраховує на подальший прогрес у цьому напрямку. За його словами, під час переговорів у Москві американська сторона почула нові ідеї, частину яких згодом обговорили і в Києві.

Віткофф також повідомив, що до консультацій долучилися радники з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. За його словами, це має посилити спільні дипломатичні зусилля.

Водночас спецпосланник Трампа визнав, що переговори залишаються надзвичайно складними. Він зазначив, що для врегулювання сторонам доведеться шукати компроміси та звужувати коло розбіжностей.

Віткофф також заявив, що адміністрація Трампа вже допомогла завершити щонайменше дев'ять конфліктів у різних частинах світу, і висловив сподівання на нові дипломатичні домовленості.

Таким чином, Вашингтон фактично підтверджує готовність підтримувати прямий діалог із Москвою, розглядаючи його як необхідний елемент можливого мирного процесу. Водночас конкретного рішення щодо припинення війни сторони поки не досягли.

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