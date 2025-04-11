Уиткофф срочно направляется на переговоры с Путиным: тема разговора всего одна

Спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения прекращения огня в Украине. Это вопрос в последнее время подвис в воздухе, что категорически не устраивает Вашингтон. Именно поэтому Дональд Трамп угрожает новыми санкциями против России, если прогресса не будет достигнуто.

Стив Уиткофф . Фото из открытых источников

Отмечается, что встреча Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным должна состояться уже в пятницу.

Стив Уиткофф выбран Трампом, как главный переговорщик с Москвой. Он без посредников проводит переговоры с Путиным, после чего доносит президенту США всю получившую информацию. Это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина, на фоне того, как Трамп настаивает на прекращении огня в войне между Россией и Украиной как можно скорее.

Трамп не скрывает своего разочарования тем, что переговоры не достигли большого прогресса в последние недели, и в какой-то момент сказал, что он "взбешен" новыми заявлениями Путина по поводу Украины.

Если до конца месяца прекращение огня не будет достигнуто, Трамп может принять дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо попросив Конгресс принять новое законодательство о санкциях, говорит источник, знакомый с этим вопросом.

Читайте также на портале "Комментарии" — единственный пункт, который может сейчас обсуждаться на переговорах с Россией – это прекращение огня. Другие темы не будут рассматриваться, пока не прекратятся боевые действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Спикер Госдепа заявила, что официальный Вашингтон не видит смысла в дальнейшем диалоге, пока не будет достигнуто главное – прекращение боевых действий в Украине.



