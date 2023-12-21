Украина будет с оружием, независимо от позиции стран-партнеров: Блинкен рассказал о цели США

Власти США совместно с союзниками стремятся обеспечить Украину возможностью прочно стоять на ногах в военном и экономическом плане на фоне существующих вызовов, и не зависеть от поддержки от стран-партнеров в будущем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, Вашингтон хочет убедиться, что Украина сможет иметь прочную основу и ресурсы для самостоятельного решения вопросов финансового, военно-оборонного плана и в сфере демократии, чтобы "помощь таких уровней больше не требовалась".

Энтони Блинкен отметил, что в этом заключается "четкий план" американской стороны вместе с международной коалицией.

При этом госсекретарь США обратил внимание, что до тех пор, пока этого не случилось, поддержка со стороны партеров должна продолжаться.

В этом контексте Блинкен указал на важность помощи на фоне существующих угроз, которые стоят перед Украиной в плане отражения российских атак, а также при контрнаступательных действий ВСУ для освобождения оккупированных территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина подходит к концу 2023 года с кардинальным снижением поддержки со стороны зарубежных партнеров. В США который месяц не могут принять многомиллиардную поддержку, а оставшихся средств хватит, по данным Белого дома, лишь на еще один военный пакет военной помощи. В ЕС, где из-за действий Венгрии заблокировано 50 млрд евро для нашей страны, вернуться к вопросу о выделении этих средств смогут не раньше февраля. Ну, а в МВФ прогнозируют, что Украина без помощи Запада сможет продержаться лишь несколько месяцев. Почему мы оказались в подобной ситуации? Какие есть варианты развития событий? Не выглядит ли так, что Запад, обещавший чуть ли не бесконечную поддержку Украине – "сливает" нас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



