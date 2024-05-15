Украина давит на Байдена, чтобы тот принял важное для войны решение

Группа украинских политиков находится с визитом в Вашингтоне, где попытается убедить президента США Джо Байдена отменить запрет на удары по России американским оружием. По их словам, Украина видела, как россияне собрали более 30 тыс. военных у границы, однако не могла их атаковать из-за американского запрета.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Администрация Байдена, когда объявила об отправке дальнобойного оружия, отметила, что Украина его может использовать исключительно для ударов по украинским временно оккупированным территориям, однако не атаковать территорию России.

Украинская делегация парламентариев намерена убедить Джо Байдена отменить этот запрет. В частности, украинская разведка долгое время наблюдала, как российские силы скапливаются вблизи украинской границы, однако не могли нанести по ним ударов. А в мае эти российские силы начали наступление на Харьковщину.

"Главная проблема сейчас — это политика Белого дома по ограничению нашей способности наносить удары по военным целям в России", — сообщает заявление Давида Арахамии издание Politico во время визита в Вашингтон.

Россия понимая, что Украина не будет атаковать российские позиции, скопила более 30 тыс. военных и сконцентрировала технику на подступах к украинской границе.

"Мы видели, как их военные сидели в одном-двух километрах от границы внутри России, и мы ничего не могли с этим поделать", — говорит глава спецкомиссии ВР по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова.

Вероятно, украинская делегация не изменит решение Байдена. Как указывает Politico со ссылкой на заявления двух американских политиков: "помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на российской территории".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США была замечена новая тактика российской армии на Харьковском направлении.

Также "Комментарии" писали о том, какое оружие президент Зеленский призвал предоставить США для Украины.