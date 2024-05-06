Украина должна отказаться от НАТО: в Сенате США сделали скандальное заявление

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Кравцев Сергей
У США ограничено финансирование. Вашингтон не имеет денег, которые бы мог отдать Украине, ведь Америка сама по уши в долгах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал сенатор-республиканец Рэнд Пол, пишет издание "The Hill".
Сенат США. Фото: из открытых источников
Он также высказал мнение, что Украине стоит отказаться от курса на членство в НАТО и выменять это как уступку на прекращение войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах в США в ноябре этого года, рассматривает увеличение расходов на оборону стран НАТО, что может свидетельствовать о желании политика сделать блок еще сильнее. Об этом пишет "The Telegraph".
Также издание "Комментарии" сообщало – лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что США и дальше будут поддерживать Украину в войне. Проблемы с принятием пакета помощи Украине, возникшие в Конгрессе США, Джефрис объяснил "пропутинской фракцией" среди республиканцев.
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