Украина готова к контрнаступлению: в Белом доме сделали заявление

США и союзники провели большую работу для подготовки Украины к контрнаступлению. И на сегодняшний день можно сказать, что ВСУ готовы провести большое наступление. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

США. Фото: из открытых источников

"Мы удовлетворили потребности Украины в проведении контрнаступления. Когда они начнут — это зависит от них. Но мы уверены, что сделали все возможное, чтобы подготовиться к этому", — заявил Кирби.

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Он уточнил, что теперь у украинской армии есть не только достаточное количество средств ПВО, но также необходимые боеприпасы, артиллерия. Кроме того, подчеркнул Джон Кирби, большое количество украинских военных прошли обучение в разных странах Запада.

В США заявили, что тот список, который предоставили украинские партнеры практически полностью удовлетворён и у украинской армии есть все, что нужно для освобождения своих территорий.

Поскольку россияне будут защищаться и могут атаковать, то, по словам Кирби, важно готовиться к динамичным боям и убедиться, что союзники "динамично готовы продолжать поддерживать" Украину в последующие месяцы.

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