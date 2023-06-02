Что ждет Украина от НАТО – сможет ли Альянс предоставить нам гарантии безопасности

Тема расширения и укрепления НАТО актуализировалась. Президент США Джо Байден намекнул, что вопрос с присоединением Швеции к НАТО практически решен. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Североатлантического альянса тратить не менее 2% от ВВП на оборону, ведь их запасы боеприпасов истощаются в ракурсе поддержки Украины в войне с Россией. В свою очередь, Украина надеется получить на июльском саммите НАТО, как минимум, некие гарантии безопасности, которые также сейчас активно обсуждаются. Чего в обозримом будущем ожидать от Альянса? На что может рассчитывать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Путин своей агрессией заставил НАТО переосмыслить свое отношение ко многому

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что НАТО на фоне российско-украинской войны находится в процессе своей консолидации.

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"Ранее было немало вопросов касательно монолитности блока, его готовности защищать своих членов. Российская агрессия против Украины привела к тому, что вопрос безопасности вышел на новый уровень. Все поняли, что военные угрозы вполне реальны. Поэтому мы видим серьезное сплочение НАТО, достаточно монолитную позицию (за исключением нескольких стран-членов альянса типа Венгрии) по отношению к поддержке Украины. Все члены Альянса являются участниками формата "Рамштайн", решая в его рамках вопросы военной, военно-технической поддержки нашей страны", – отмечает Игорь Петренко.

По его словам, фактически Путин своей агрессией заставил НАТО переосмыслить свое отношение ко многому.

"Генсек Альянса — Столтенберг — давно говорил о необходимости увеличения отчислений стран-членов блока на безопасность. И теперь явно будет выработана единая позиция, за исключением, возможно, той же Венгрии, которая после некоторых торгов, в итоге всё равно принимает общую позицию, – прогнозирует эксперт. – Что касается Украины, она, безусловно (и на этом постоянно акцентирует президент Зеленский), нацелена на вступление в НАТО. Это важнейшие гарантии и наша цель".

В то же время, продолжает Игорь Петренко, мы понимаем, что Украина не станет членом Альянса до окончания этой войны. Поэтому ведем речь о других гарантиях безопасности.

"И уже есть определенные сигналы от ряда стран Альянса о готовности предоставить такие гарантии, пока мы продолжаем свой путь в НАТО и свою борьбу с российской агрессией, – подчеркивает эксперт. – Сейчас активно обговаривается, что именно это будут за гарантии. Задача Украины – чтобы мы получили не очередной бесполезный "Будапештский меморандум", а четко прописанный документ касательно закрытия нашего неба, поставок вооружений, финансовой поддержки Украины, санкционного давления на Россию и так далее".

Игорь Петренко предполагает, что мы получим положительное решение касательно предоставления соответствующих гарантий. Вступление же Украины в НАТО требует больше времени и другой ситуации, отмечает он.

"Важно то, что если ранее фактически лишь собственно Украина была инициатором вступления в НАТО, то сейчас и сам Альянс (с некоторыми нюансами) в этом заинтересован. Достаточно сказать, что наша армия на данный момент – одна из самых боеспособных в мире. И точно самая боеспособная в Европе. А натовское вооружение мы используем непосредственно в реальной войне. И это – колоссальный опыт, которым ВСУ могут поделиться. Так что евроатлантическая интеграция Украины, безусловно, продолжится. И мы имеем тут хорошие перспективы", – констатирует эксперт.

Украина может получить "домашнее задание"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поясняет:

"На сегодняшний момент Украина еще не является полноправным членом НАТО, поэтому мы можем рассчитывать исключительно на ограниченное сотрудничество".

По его словам, в рамках такого сотрудничества, речь может идти о следующем.

1. "Домашнее задание" для Украины. Четкий и максимально конкретный перечень тех структурных и законодательных изменений, которые необходимо провести нашей стране для вступления в Альянс. Сюда, например, входит адаптация специальных служб Украины (ГУР, СБУ и СВР) под общие принципы НАТО, перераспределение их функционала, уменьшение численности и так далее, поясняет эксперт.

2. Размещение на территории Украины европейских производств боеприпасов и военной техники + непрерывное обучение наших военных пользованию техникой НАТО.

3. Документально оформленные гарантии о том, что военно-промышленный комплекс всех стран участников Альянса, продолжит свою беспрерывную работу на обеспечение всех военных потребностей Украины, до момента окончательной победы над РФ.

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