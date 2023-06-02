Что ждет Украина от НАТО – сможет ли Альянс предоставить нам гарантии безопасности

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Кравцев Сергей
Тема расширения и укрепления НАТО актуализировалась. Президент США Джо Байден намекнул, что вопрос с присоединением Швеции к НАТО практически решен. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Североатлантического альянса тратить не менее 2% от ВВП на оборону, ведь их запасы боеприпасов истощаются в ракурсе поддержки Украины в войне с Россией. В свою очередь, Украина надеется получить на июльском саммите НАТО, как минимум, некие гарантии безопасности, которые также сейчас активно обсуждаются. Чего в обозримом будущем ожидать от Альянса? На что может рассчитывать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что НАТО на фоне российско-украинской войны находится в процессе своей консолидации.
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По его словам, фактически Путин своей агрессией заставил НАТО переосмыслить свое отношение ко многому.
В то же время, продолжает Игорь Петренко, мы понимаем, что Украина не станет членом Альянса до окончания этой войны. Поэтому ведем речь о других гарантиях безопасности.
Игорь Петренко предполагает, что мы получим положительное решение касательно предоставления соответствующих гарантий. Вступление же Украины в НАТО требует больше времени и другой ситуации, отмечает он.
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поясняет:
По его словам, в рамках такого сотрудничества, речь может идти о следующем.
1. "Домашнее задание" для Украины. Четкий и максимально конкретный перечень тех структурных и законодательных изменений, которые необходимо провести нашей стране для вступления в Альянс. Сюда, например, входит адаптация специальных служб Украины (ГУР, СБУ и СВР) под общие принципы НАТО, перераспределение их функционала, уменьшение численности и так далее, поясняет эксперт.
2. Размещение на территории Украины европейских производств боеприпасов и военной техники + непрерывное обучение наших военных пользованию техникой НАТО.
3. Документально оформленные гарантии о том, что военно-промышленный комплекс всех стран участников Альянса, продолжит свою беспрерывную работу на обеспечение всех военных потребностей Украины, до момента окончательной победы над РФ.
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