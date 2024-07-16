Украина готова к переговорам с РФ: реакция официального Вашингтона

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Кравцев Сергей
Вашингтон поддержит решение официального Киева о привлечении РФ к проведению второго саммита мира, если участие представителей страны-агрессора в предстоящем мероприятии инициирует украинская сторона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге в Вашингтоне сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников
Представитель Госдепа ответил на вопрос журналистов, поощряли ли "официальные лица США" украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Штаты относительно потенциального второго мирного саммита с приглашением на него России
Он добавил, что Украина, которая является жертвой широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ "сама решает, когда, как и в какой форме начать дипломатические переговоры".
По словам Миллера, власти США как партнер и помощник Украины, "поддержат их, если они выберут этот путь".
Он добавил, что США будут продолжать поддерживать Украину, и "если и когда они сочтут дальнейшие дипломатические шаги с Россией уместными, мы поддержим их в этом решении".
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