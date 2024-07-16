Украина готова к переговорам с РФ: реакция официального Вашингтона

Вашингтон поддержит решение официального Киева о привлечении РФ к проведению второго саммита мира, если участие представителей страны-агрессора в предстоящем мероприятии инициирует украинская сторона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге в Вашингтоне сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа ответил на вопрос журналистов, поощряли ли "официальные лица США" украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Штаты относительно потенциального второго мирного саммита с приглашением на него России

"Это то, что мы с ними обсуждали. Но, как мы уже говорили ранее, любые решения по дипломатическим переговорам — это решение, которое должна принимать Украина, а не Соединенные Штаты, не любая другая страна, не являющаяся стороной конфликта", — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что Украина, которая является жертвой широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ "сама решает, когда, как и в какой форме начать дипломатические переговоры".

По словам Миллера, власти США как партнер и помощник Украины, "поддержат их, если они выберут этот путь".

"Мы всегда четко объясняли это. И я замечу — и это касается того, как Кремль ответил, по крайней мере сначала, на те заявления со стороны Украины — мы всегда поддерживали дипломатию, когда Украина готова, но никогда не было ясно, что Кремль готов к реальной дипломатии", — отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что США будут продолжать поддерживать Украину, и "если и когда они сочтут дальнейшие дипломатические шаги с Россией уместными, мы поддержим их в этом решении".

"Мы всегда считали, что решения о дипломатии вокруг этого конфликта должны приниматься Украиной, где Украина является "у руля". И потому, когда они — если они хотят пригласить Россию на тот саммит, конечно, мы это поддерживаем", — сказал чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" - участие РФ во втором саммите мира РФ: Зеленский сделал заявление.



