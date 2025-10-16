Украина готовится к наступлению: Трамп сделал обнадеживающее заявление

Президент США Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября, в частности, о том, что Украина якобы хочет перейти в наступление на фронте. Вопрос поддержки ВСУ будет ключевым. Об этом было сказано в ходе пресс-конференции Дональда Трампа в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы будем говорить с ним (президентом Зеленским – ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление", — заявил американский лидер.

Президент США пообещал "принять решение по этому поводу".

Он еще раз подчеркнул, что ВСУ хотели бы начать наступление, и что "придется принять решение".

Также Дональд Трамп добавил, что все в мире и в США, в том числе, хотят от Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом будет способствовать приближению завершения войны, развязанной Россией против Украины. Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении, которое транслировал Офис президента.

Зеленский сообщил, что Украина уже выполнила свою часть подготовки ко встрече с американским лидером — как в военном, так и экономическом направлениях. По его словам, повестка дня переговоров насыщенна, а к работе над ней присоединились все соответствующие ведомства.

