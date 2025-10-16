Україна готується до наступу: Трамп зробив обнадійливу заяву

Президент США Дональд Трамп говоритиме з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня, зокрема про те, що Україна нібито хоче перейти у наступ на фронті. Питання підтримки ЗСУ буде ключовим. Про це було сказано під час прес-конференції Дональда Трампа у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми говоритимемо з ним (президентом Зеленським – ред.) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ", — заявив американський лідер.

Президент США пообіцяв "ухвалити рішення із цього приводу".

Він ще раз підкреслив, що ВСУ хотіли б розпочати наступ, і що "доведеться ухвалити рішення".

Також Дональд Трамп додав, що всі у світі та в США, зокрема, хочуть від Путіна, щоб він припинив вбивати українців та росіян.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що майбутня зустріч із президентом США Дональдом Трампом сприятиме наближенню завершення війни, розв'язаної Росією проти України. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні, який транслював Офіс президента.

Зеленський повідомив, що Україна вже виконала свою частину підготовки до зустрічі з американським лідером — як у військовому, так і в економічному напрямках. За його словами, порядок денний переговорів насичений, а до роботи над ним приєдналися всі відповідні відомства.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зважаючи на все, наприкінці цього тижня має відбутися не одна з чергових зустрічей президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, а справді знакова зустріч двох лідерів. На ній обговорюватимуть не лише перспективи можливого продажу крилатих ракет Tomahawk для України. Таку думку в ефірі Радіо NV висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін .



