У нас все карты на руках:: Лондон обратился к союзникам с новым призывом ударов по РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию в ответ на российские ракетные удары по энергетической системе Украины. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава МИД Великобритании сделал на международной конференции по восстановлению Украины URC-2024.

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

"Мы знаем, что именно Россия пытается делать. Она пытается уничтожить энергетический сектор, она пытается захватить коксующийся уголь, который имеет ключевое значение для украинской металлургии, и пытается уничтожить газохранилища в Украине. Они делают это жестко и точно. И мы должны спросить себя: отвечаем ли мы с такой же жесткостью и точностью?", – высказался Дэвид Кэмерон.

Топ-дипломат считает, что Запад должен ударить санкциями по самым больным местам России.

"Нужно спросить себя: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы примемся за замороженные государственные активы России. И я надеюсь, что на саммите G7 на этой неделе мы по меньшей мере договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный заем для Украины. И деньги начнут поступать задолго до ноябрьских выборов в Америке", — отметил британский министр.

Также он призвал Запад активнее заняться теневым флотом РФ. По словам Кэмерона, преимущественно это незастрахованные корабли, опасные для экологии.

Министр подчеркнул, что дешевле будет остановить Россию в Украине, чем позже ликвидировать последствия ее победы.

"У нас все карты на руках: самая сильная экономика, самые крепкие союзы, глубокая экспертиза, знания", — подытожил Камерон.

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