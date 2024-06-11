logo

BTC/USD

67088.91

ETH/USD

3534.84

LTC/USD

78.20

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания У нас все карты на руках:: Лондон обратился к союзникам с новым призывом ударов по РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

У нас все карты на руках:: Лондон обратился к союзникам с новым призывом ударов по РФ

Глава МИД Великобритании считает, что Запад недостаточно жестко отвечает на российские удары по Украине

сегодня, 13:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию в ответ на российские ракетные удары по энергетической системе Украины. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава МИД Великобритании сделал на международной конференции по восстановлению Украины URC-2024.

У нас все карты на руках:: Лондон обратился к союзникам с новым призывом ударов по РФ

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

"Мы знаем, что именно Россия пытается делать. Она пытается уничтожить энергетический сектор, она пытается захватить коксующийся уголь, который имеет ключевое значение для украинской металлургии, и пытается уничтожить газохранилища в Украине. Они делают это жестко и точно. И мы должны спросить себя: отвечаем ли мы с такой же жесткостью и точностью?", – высказался Дэвид Кэмерон.

Топ-дипломат считает, что Запад должен ударить санкциями по самым больным местам России.

"Нужно спросить себя: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы примемся за замороженные государственные активы России. И я надеюсь, что на саммите G7 на этой неделе мы по меньшей мере договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный заем для Украины. И деньги начнут поступать задолго до ноябрьских выборов в Америке", — отметил британский министр.

Также он призвал Запад активнее заняться теневым флотом РФ. По словам Кэмерона, преимущественно это незастрахованные корабли, опасные для экологии. 

Министр подчеркнул, что дешевле будет остановить Россию в Украине, чем позже ликвидировать последствия ее победы.

"У нас все карты на руках: самая сильная экономика, самые крепкие союзы, глубокая экспертиза, знания", — подытожил Камерон.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц высказался о недавнем разрешении для Киева наносить удары вооружением, предоставленным Берлином, по территории страны-агрессора России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости