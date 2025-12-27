logo

BTC/USD

87426

ETH/USD

2929.72

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Украина может не надеяться: от каких гарантий Киеву призвали отказаться США
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина может не надеяться: от каких гарантий Киеву призвали отказаться США

Washington Post пишет о том, что США должны отказаться от предоставления Украине гарантий по статье 5

27 декабря 2025, 13:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Предложение Соединенных Штатов предоставить Украине гарантии безопасности, сопоставимые со статьей 5 Североатлантического альянса, может оказаться не только нереалистичным, но и потенциально опасным. Об этом говорится в колонке для Washington Post, авторами которой стали профессор политики России и Евразии Рэндского института Сэмюэл Чарап и директор по военному анализу организации Defense Priorities Дженифер Кавана.

Украина может не надеяться: от каких гарантий Киеву призвали отказаться США

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Эксперты обращают внимание, что Вашингтон на протяжении всей полномасштабной войны последовательно отказывался от отправки американских войск в Украину – и на это есть фундаментальные причины. По их словам, если бы защита Украины рассматривалась как жизненно важный интерес США, американские военные уже давно находились бы на ее территории.

Сторонники идеи "гарантий по типу статьи 5" утверждают, что отсутствие формальных обязательств якобы и сдерживает Белый дом от прямого военного участия. Однако авторы подчеркивают: исторический опыт свидетельствует об обратном — США неоднократно без колебаний разворачивали свои силы за рубежом, когда считали это необходимым.

В публикации отмечается, что принятие обязательств, аналогичных статье 5, автоматически означало бы вступление США в войну с Россией в случае новой агрессии. При этом, как предупреждают аналитики, риск эскалации до ядерного уровня в таком сценарии существенно возрастает. Москва, по их оценке, уже продемонстрировала готовность идти на значительно более высокие риски и издержки, чем Вашингтон.

Авторы убеждены, что обещания, которые США не готовы выполнить, подорвут доверие к американской системе союзов в целом. В результате как союзники, так и противники могут усомниться в надежности других обязательств Вашингтона.

Вместо этого Чарап и Кавана предлагают сосредоточиться на более узких, но реалистичных и выполнимых гарантиях безопасности для Украины, которые могут стать частью будущего мирного соглашения. По их мнению, именно такие обязательства, а не "щедрые, но пустые" обещания — позволят сохранить авторитет США и избежать опасной эскалации.

Читайте также на портале "Комментарии" — союзники Украины планируют собраться в январе 2026 года, чтобы окончательно согласовать меры по обеспечению безопасности после возможного достижения прекращения огня в войне с Россией. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/12/26/ukraine-security-guarantee-dangerous-russia/
Теги:

Новости

Все новости