Украина может не надеяться: от каких гарантий Киеву призвали отказаться США

Предложение Соединенных Штатов предоставить Украине гарантии безопасности, сопоставимые со статьей 5 Североатлантического альянса, может оказаться не только нереалистичным, но и потенциально опасным. Об этом говорится в колонке для Washington Post, авторами которой стали профессор политики России и Евразии Рэндского института Сэмюэл Чарап и директор по военному анализу организации Defense Priorities Дженифер Кавана.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Эксперты обращают внимание, что Вашингтон на протяжении всей полномасштабной войны последовательно отказывался от отправки американских войск в Украину – и на это есть фундаментальные причины. По их словам, если бы защита Украины рассматривалась как жизненно важный интерес США, американские военные уже давно находились бы на ее территории.

Сторонники идеи "гарантий по типу статьи 5" утверждают, что отсутствие формальных обязательств якобы и сдерживает Белый дом от прямого военного участия. Однако авторы подчеркивают: исторический опыт свидетельствует об обратном — США неоднократно без колебаний разворачивали свои силы за рубежом, когда считали это необходимым.

В публикации отмечается, что принятие обязательств, аналогичных статье 5, автоматически означало бы вступление США в войну с Россией в случае новой агрессии. При этом, как предупреждают аналитики, риск эскалации до ядерного уровня в таком сценарии существенно возрастает. Москва, по их оценке, уже продемонстрировала готовность идти на значительно более высокие риски и издержки, чем Вашингтон.

Авторы убеждены, что обещания, которые США не готовы выполнить, подорвут доверие к американской системе союзов в целом. В результате как союзники, так и противники могут усомниться в надежности других обязательств Вашингтона.

Вместо этого Чарап и Кавана предлагают сосредоточиться на более узких, но реалистичных и выполнимых гарантиях безопасности для Украины, которые могут стать частью будущего мирного соглашения. По их мнению, именно такие обязательства, а не "щедрые, но пустые" обещания — позволят сохранить авторитет США и избежать опасной эскалации.

