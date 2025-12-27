Україна може не сподіватися: від яких гарантій Києву закликали відмовитись США

Пропозиція Сполучених Штатів надати Україні гарантії безпеки, порівняні зі статтею 5 Північноатлантичного альянсу, може виявитися не лише нереалістичною, а й потенційно небезпечною. Про це йдеться в колонці для Washington Post, авторами якої стали професор політики Росії та Євразії Рендського інституту Семюел Чарап та директор з військового аналізу організації Defense Priorities Дженіфер Кавана.

Гарантії безпеки для України. Фото: з відкритих джерел

Експерти звертають увагу, що Вашингтон упродовж усієї повномасштабної війни послідовно відмовлявся від відправки американських військ в Україну – і на це є фундаментальні причини. За їхніми словами, якби захист України розглядався як життєво важливий інтерес США, американські військові вже давно були б на її території.

Прихильники ідеї "гарантій на кшталт статті 5" стверджують, що відсутність формальних зобов'язань нібито стримує Білий дім від прямої військової участі. Проте автори наголошують: історичний досвід свідчить про протилежне — США неодноразово без вагань розгортали свої сили за кордоном, коли вважали за необхідне.

У публікації зазначається, що прийняття зобов'язань, аналогічних статті 5, автоматично означало б вступ США до війни з Росією у разі нової агресії. При цьому, як попереджають аналітики, ризик ескалації до ядерного рівня у такому сценарії суттєво зростає. Москва, за їхньою оцінкою, вже продемонструвала готовність йти на значно вищі ризики та витрати, ніж Вашингтон.

Автори переконані, що обіцянки, які США не готові виконати, підірвуть довіру до американської системи союзів загалом. Як союзники, так і противники можуть засумніватися в надійності інших зобов'язань Вашингтона.

Натомість Чарап та Кавана пропонують зосередитися на вужчих, але реалістичних та здійсненних гарантіях безпеки для України, які можуть стати частиною майбутньої мирної угоди. На їхню думку, саме такі зобов'язання, а не "щедрі, але порожні" обіцянки – дозволять зберегти авторитет США та уникнути небезпечної ескалації.

