Украина может получить тайное разрешение на удары вглубь РФ: интригующие подробности

США и Великобритания в ближайшие недели могут дать Украине тайное разрешение на запуск дальнобойных ракет по территории России.

ВСУ могут разрешить бить вглубь РФ. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Times, о соответствующем решении союзники хотят объявить официально только после запуска первых ракет.

Источники издания сообщили, что Штаты хотят сначала увидеть план Владимира Зеленского как применение их оружия может помочь Украине пережить зимние месяцы войны.

По информации издания, окончательное решение о разрешении на удары вглубь РФ может быть одобрено на Генассамблее ООН, которая пройдет на следующей неделе. Однако, отмечает издание, в команде Джо Байдена "присутствует нервозность", что этот шаг может помешать предвыборной кампании Камалы Гаррис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ. Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-то не добежит до украинских позиций.