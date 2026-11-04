Украина может получить тысячу новых ракет: США раскрыли характеристики секретной разработки

США ускоряют подготовку новой дальнобойной ракеты, предназначенной для Украины. Военно-воздушные силы США обратились к оборонным компаниям с запросом о возможностях производства и поставки вооружения в рамках программы Extended Range Attack Munition (ERAM). Об этом сообщает Air Force Times.

США. Фото: из открытых источников

В опубликованном запросе американские военные раскрыли основные требования к перспективной разработке. Речь идет о крылатой ракете массой около 230 килограммов, способной преодолевать более 463 километров. Ее скорость должна превышать 0,6 Маха, а точность попадания составлять до 10 метров даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Боеприпас должен обеспечивать не только взрывное и осколочное поражение, но и обладать ограниченной способностью пробивать препятствия. В ВВС США характеризуют ERAM как новое поколение доступного оружия, рассчитанного на массовое применение в боевых условиях.

Ответы от потенциальных производителей американская сторона ожидает до 19 ноября. При этом сроки реализации проекта выглядят особенно амбициозно: первые поставки более чем тысячи ракет должны начаться не позднее трех месяцев после подписания контракта. Завершить весь процесс планируется в течение 15 месяцев.

Разработка ERAM ведется не первый год. Еще в 2024 году ВВС США заключили соглашения с компаниями Zone 5 Technologies и CoAspire на создание прототипов дальнобойного вооружения. В январе 2026 года на авиабазе Эглин во Флориде уже состоялись испытания боевой части с реальным подрывом.

Новый запрос свидетельствует о переходе проекта к следующему этапу – подготовке масштабного производства. Если планы будут реализованы, Украина может получить дополнительный инструмент для поражения важных военных объектов противника на значительном удалении от линии фронта.

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