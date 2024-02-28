Украина начинает терять территорию: о чем Байден предупредил лидеров Конгресса

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Кравцев Сергей
Белый дом предупредил, что ситуация в Украине является "очень ужасной" по итогам "интенсивных" переговоров лидеров Конгресса с президентом США Джо Байденом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".
США. Фото: из открытых источников
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил критическую ситуацию на фронте из-за нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины.
По словам чиновника, солдаты "принимают очень трудные решения куда и чем стрелять" и "у них заканчиваются патроны".
Он также отметил, что Украина нуждается в финансовой помощи на оборонные нужды, которая "зависла" в Конгрессе.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис предположили, что встреча была продуктивной, но оба охарактеризовали переговоры по Украине как "интенсивные".
Шумер сообщил, что во время встречи он отметил предупреждение президента Владимира Зеленского, что "если они не получат помощь быстро, Украина может пасть".
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Обсуждения
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Medkot
сегодня, 08:40
В мене єдине питання: чому за 2 (два) роки війни Україна не налагодила власне виробництво боєприпасів? Або ми усі, один до одного, тупі та линіві, або комусь зверху це не потрибно? Чому тільки зараз, за 2 роки, ми НАЗДОГНАЛИ рашку у виробництві дронів? Хоча в Україні дрони з'явилися набагато раніше, ніж у кацапів. С перших днів були ї Байрактари і квадрокоптери, що волонтери везли, попри перешкоди від таможні. До того ж, були доведени до тестових образців проекти "Лелека-100" та "Лелека-300" з комплектами озброень. Де це все? А ле ось зараз пан Камишин, МІНІСТР стратегічної промисловості, гордо заявляє, що ми НАЗДОГНАЛИ... Мать десь у нас хтось сидить не на своєми місті. І я вже молчу про колиску ракетного озбоєння - Дніпропетровщину.
Сенс
сегодня, 08:18
США, просто предатели и иезуиты. Они мало помогли в трудный час. Заманили лозунгами, слили старье для утилизации, ослабили рашку и финансово выиграли в любом варианте войны. Выиграет Украина-есть место для вливания денег на очень хороших условиях, выиграет рашка и ослабнет еще и на восстановлении захваченных территорий, там же апокалипсис и опять в выигрыше дядя Сэм. За океаном все просто. Европа-это сборище ссыкунов, которые боятся сильно обидеть рашку и потерять финансовую выгоду. Тоже слили старье и продолжают бодро торговать с агрессором. Рашка просто включила каток и военку почти на полную мощь и там не орут про детей мажоров, народ валом валит в армию и криминал подчищают заодно. А Украина все на лозунгах и свое все разграблено с 1991 года, а сейчас гибнут лучшие, теряется генофонд. Бездарные генералы, просравшие весь ЮГ за месяц, ворье в военном ведомстве и нет конца этому списку союзников кремлевских.