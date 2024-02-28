Украина начинает терять территорию: о чем Байден предупредил лидеров Конгресса

Белый дом предупредил, что ситуация в Украине является "очень ужасной" по итогам "интенсивных" переговоров лидеров Конгресса с президентом США Джо Байденом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

США. Фото: из открытых источников

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил критическую ситуацию на фронте из-за нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины.

По словам чиновника, солдаты "принимают очень трудные решения куда и чем стрелять" и "у них заканчиваются патроны".

"Я не в том положении, чтобы поставить временной штамп и сказать, что к такой-то дате они проиграют войну, но они, безусловно, начинают терять территорию — территорию, которую они отвоевали у россиян. И теперь они должны отдать ее обратно россиянам, потому что они не могут — они не могут отбиться от них", — сказал Кирби.

Он также отметил, что Украина нуждается в финансовой помощи на оборонные нужды, которая "зависла" в Конгрессе.

"Мы нуждаемся в ней (Ред. – помощи) сейчас. Я даже не буду предполагать, что может быть слишком поздно. Мы уже в некотором смысле опоздали. Они (Ред. – военные ВСУ) потеряли город Авдеевку буквально из-за боеприпасов. Так что в определенном смысле это уже имеет драматическое влияние на поле боя", — сказал Кирби.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис предположили, что встреча была продуктивной, но оба охарактеризовали переговоры по Украине как "интенсивные".

Шумер сообщил, что во время встречи он отметил предупреждение президента Владимира Зеленского, что "если они не получат помощь быстро, Украина может пасть".

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