Украина не сможет победить в войне с Россией, поэтому сторонам придется урегулировать конфликт дипломатическими путями, считает бывший глава Государственного департамента США Джон Керри.

ВСУ сдерживают наступление РФ. Фото из открытых источников

"Я верю, что Украина как-то решит эту ситуацию. Не могу сказать, что это закончится победой для нее. Не думаю, что кому-то гарантирована полная победа. На мой взгляд, должно быть дипломатическое урегулирование, при котором каждая сторона заявит о том, о чем она должна заявить, чтобы сделать этот процесс возможным", – заявил Джон Керри.

В противном случае, по его мнению, конфликт будет заморожен или будет катастрофа, когда РФ добьется победы.

Американский дипломат добавил, что это единственно возможные варианты окончания войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продвинулись в районе Нью-Йорка и Красногоровки. Это уже не колокольчик, а набат, извещающий о приближающейся катастрофе, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Около недели назад я писал о системных проблемах и намерениях врага ликвидировать Торецкий укрепрайон, при чем, возможно, не фланговым охватом, а в лоб, и о необходимости, экономя солдат, отходить на высоты, которые есть перед Покровским", — отметил Николай Мельник. .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Президент рассказал, что Украина хотела бы получить приглашение вступить в Альянс, но уже знает, что не получит. "Мы хотели бы получить нечто похожее на приглашение в НАТО. Это был бы знак, что никто не боится Путина и все уверены в мировом лидерстве США", — заявил он.