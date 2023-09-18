"Украина проиграет": Трамп снова сделал скандальное заявление о войне России против Украины

Бывший американский президент Дональд Трамп снова сделал скандальное заявление о войне России против Украины. По его словам Украина, не победит в этой войне, поэтому нужно "пожертвовать" меньшим. Сказал Трамп в интервью телеканалу NBC .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Были определенные части, Крым и другие части страны, которые многие ожидали, что это может произойти. Можно было бы договориться. Поэтому они могли бы заключить соглашение, по которому сейчас будет меньше территории, чем Россия уже захватила. И можно было бы заключить. соглашение, по которому никто бы не погиб. У них было бы соглашение. У них была бы страна Украина", — заявил Трамп.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Также Трамп добавил то, что происходит сейчас "нехорошо для Украины".

"Сейчас никто даже не знает, будет ли Украина полностью захвачена. Я скажу так: что-то происходит, и это не хорошо для Украины. Потому что новости больше не сообщают о войне. Фейковые новости. Они больше не сообщают о войне. Вы не найдете многое репортажей. Это значит, что Украина проиграет", — сказал бывший 45-й президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп обрадовался похвале от Путина. Бывший президент США Дональд Трамп не стал отрицать, что ему приятны слова российского диктатора Владимира Путина, оценившего стремление представителя Республиканской партии завершить российскую войну против Украины за сутки.

Дональд Трамп снова сделал заявление, которое он озвучивал уже не раз о том, что ему понадобится всего 24 часа, чтобы завершить войну в Украине. При этом по-прежнему Трамп не раскрывал подробности, как он намерен достичь своей цели.

Отметим, выступая на Восточном экономическом форуме Путин, с одной стороны, заявил, что ему все равно кто станет следующим президентом США, потому что внешний курс Вашингтона все равно будет враждебно настроен против РФ. Но с другой стороны, он не может не похвалить слова Трампа о его намерении урегулировать конфликт в течение нескольких дней.