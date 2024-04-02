Украина точно выстоит минимум год: какую помощь вскоре Киев получит от США

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Кравцев Сергей
Практически полгода дебатов о том, в каком виде и когда предоставить новый пакет помощи Украине от США подходят к концу и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон наконец-то готов выставить на голосование законопроект, который в том числе включает и помощь нашей стране. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что речь идет о выделении $60 млрд на помощь Украине, из них $34 млрд на оружие. Остальное планируют потратить на обучение украинских военных, а также на гуманитарную и другую невоенную помощь.
Авторы материала отмечают, большая часть этих денег может пойти на закуп радаров, средств РЭБ, дронов, лодок, бронетехники и инженерного оборудования. Особый акцент будет сделан на боеприпасах для артиллерии и систем ПВО – того, в чем Украина больше всего нуждается в настоящее время.
Что касается артснарядов, то по мнению аналитиков Forbes, только 155-мм боеприпасов Украина может получить от США не менее миллиона. Крупные заводы по производству артснарядов в Техасе и Пенсильвании сейчас могут производить до 60 тысяч боеприпасов в месяц, а в случае выделения финансирования, эта сумма может вырасти до 100 тысяч.
Журналисты отмечают, учитывая то, что Европа также усилила помощь Украине, ВСУ наконец-то смогут сравняться с РФ по количеству выпущенных боеприпасов. А учитывая преимущество в точности — впервые за год получить артиллерийское преимущество на фронте.
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