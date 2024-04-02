Украина точно выстоит минимум год: какую помощь вскоре Киев получит от США

Практически полгода дебатов о том, в каком виде и когда предоставить новый пакет помощи Украине от США подходят к концу и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон наконец-то готов выставить на голосование законопроект, который в том числе включает и помощь нашей стране. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что речь идет о выделении $60 млрд на помощь Украине, из них $34 млрд на оружие. Остальное планируют потратить на обучение украинских военных, а также на гуманитарную и другую невоенную помощь.

"Чтобы понять, сколько оружия можно приобрести на 34 миллиарда долларов, примите во внимание, что за первые 23 месяца более широкой войны России против Украины Соединенные Штаты выделили 45 миллиардов долларов на оружие для Украины. Эта помощь должна держать Украину в руках еще год или больше", — объясняет Forbes.

Авторы материала отмечают, большая часть этих денег может пойти на закуп радаров, средств РЭБ, дронов, лодок, бронетехники и инженерного оборудования. Особый акцент будет сделан на боеприпасах для артиллерии и систем ПВО – того, в чем Украина больше всего нуждается в настоящее время.

Что касается артснарядов, то по мнению аналитиков Forbes, только 155-мм боеприпасов Украина может получить от США не менее миллиона. Крупные заводы по производству артснарядов в Техасе и Пенсильвании сейчас могут производить до 60 тысяч боеприпасов в месяц, а в случае выделения финансирования, эта сумма может вырасти до 100 тысяч.

Журналисты отмечают, учитывая то, что Европа также усилила помощь Украине, ВСУ наконец-то смогут сравняться с РФ по количеству выпущенных боеприпасов. А учитывая преимущество в точности — впервые за год получить артиллерийское преимущество на фронте.

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