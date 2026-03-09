Украина только выиграет: названо неожиданное преимущество разрешения США Индии покупать нефть у РФ

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты разрешили Индии покупать российскую нефть в течение следующих 30 дней. По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, такая инициатива со стороны Вашингтона благоразумна, ведь именно США побудили Индию к этому шагу и фактически взяли ситуацию под свой контроль.

Фото: из открытых источников

"Хотя Дональд Трамп имел несколько вариантов действий, но сделал правильный выбор", — отметил Шейтельман.

Он пояснил, что Индия еще до официального решения США начала заказывать российскую нефть, потому что кроме Ирана у страны нет других источников поставок. В связи с этим Белый дом оказался перед непростым выбором: принять фактическую ситуацию, сложившуюся из-за американского участия в конфликте, и легализовать покупку, или же наложить тарифы и санкции на Индию.

"Ситуация уже произошла, и Трамп фактически говорит: "Это я разрешил, и это легально"", — пояснил Шейтельман.

Эксперт добавил, что президент США может ограничить разрешение на короткое время. По его словам, это мудрый шаг и эффективное решение для Вашингтона.

Политтехнолог также подчеркнул, что оптимальным сценарием на Ближнем Востоке является скорейшее завершение конфликта.

"Трампу не выгодно затягивать конфликт, и Украине это только на руку — цены на нефть снизятся, а напряжение в Ормузском проливе, которое угрожают перекрыть, исчезнет", — подчеркнул он.

