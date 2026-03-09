logo

Украина только выиграет: названо неожиданное преимущество разрешения США Индии покупать нефть у РФ
НОВОСТИ

Украина только выиграет: названо неожиданное преимущество разрешения США Индии покупать нефть у РФ

Оптимальным сценарием на Ближнем Востоке является быстрое завершение конфликта, потому что Трампу невыгодно его затягивать, и это выгодно Украине

9 марта 2026, 10:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты разрешили Индии покупать российскую нефть в течение следующих 30 дней. По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, такая инициатива со стороны Вашингтона благоразумна, ведь именно США побудили Индию к этому шагу и фактически взяли ситуацию под свой контроль.

Фото: из открытых источников

"Хотя Дональд Трамп имел несколько вариантов действий, но сделал правильный выбор", — отметил Шейтельман.

Он пояснил, что Индия еще до официального решения США начала заказывать российскую нефть, потому что кроме Ирана у страны нет других источников поставок. В связи с этим Белый дом оказался перед непростым выбором: принять фактическую ситуацию, сложившуюся из-за американского участия в конфликте, и легализовать покупку, или же наложить тарифы и санкции на Индию.

"Ситуация уже произошла, и Трамп фактически говорит: "Это я разрешил, и это легально"", — пояснил Шейтельман.

Эксперт добавил, что президент США может ограничить разрешение на короткое время. По его словам, это мудрый шаг и эффективное решение для Вашингтона.

Политтехнолог также подчеркнул, что оптимальным сценарием на Ближнем Востоке является скорейшее завершение конфликта.

"Трампу не выгодно затягивать конфликт, и Украине это только на руку — цены на нефть снизятся, а напряжение в Ормузском проливе, которое угрожают перекрыть, исчезнет", — подчеркнул он.

" Комментарии" уже писали , что на сегодняшний день нет непосредственной угрозы наступления российских войск на Запорожье. Такое заявление сделал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов, известный под позывным Перуном, в интервью "Радио Свобода".



Источник: https://24tv.ua/geopolitics/ssha-dozvolili-indiyi-kupuvati-rosiysku-naftu-chomu-tse-pravilniy_n3024274
