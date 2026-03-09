Україна лише виграє: названо неочікувану перевагу дозволу США Індії купувати нафту у РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Сполучені Штати дозволили Індії купувати російську нафту протягом наступних 30 днів. На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, така ініціатива з боку Вашингтону є розсудливою, адже саме США спонукали Індію до цього кроку та фактично взяли ситуацію під свій контроль.

Фото: з відкритих джерел

"Хоч Дональд Трамп мав кілька варіантів дій, але зробив правильний вибір", — зазначив Шейтельман.

Він пояснив, що Індія ще до офіційного рішення США почала замовляти російську нафту, бо, крім Ірану, у країни немає інших джерел постачання. У зв’язку з цим Білий дім опинився перед непростим вибором: прийняти фактичну ситуацію, що склалася через американську участь у конфлікті, і легалізувати купівлю, або ж накласти тарифи й санкції на Індію.

"Ситуація вже відбулася, і Трамп фактично каже: “Це я дозволив, і це легально”", — пояснив Шейтельман.

Експерт додав, що президент США може обмежити дозвіл на короткий термін. За його словами, це мудрий крок і ефективне рішення для Вашингтону.

Політтехнолог також наголосив, що оптимальним сценарієм на Близькому Сході є швидке завершення конфлікту.

"Трампу не вигідно затягувати конфлікт, і Україні це лише на руку — ціни на нафту знизяться, а напруга в Ормузькій протоці, яку погрожують перекрити, зникне", — підкреслив він.

"Коментарі" вже писали, що на сьогодні немає безпосередньої загрози наступу російських військ на Запоріжжя. Таку заяву зробив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов, відомий під позивним Перун, в інтерв’ю "Радіо Свобода".