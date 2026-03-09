logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Україна лише виграє: названо неочікувану перевагу дозволу США Індії купувати нафту у РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна лише виграє: названо неочікувану перевагу дозволу США Індії купувати нафту у РФ

Оптимальним сценарієм на Близькому Сході є швидке завершення конфлікту, бо Трампу невигідно його затягувати, і це вигідно Україні

9 березня 2026, 10:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Сполучені Штати дозволили Індії купувати російську нафту протягом наступних 30 днів. На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, така ініціатива з боку Вашингтону є розсудливою, адже саме США спонукали Індію до цього кроку та фактично взяли ситуацію під свій контроль.

Україна лише виграє: названо неочікувану перевагу дозволу США Індії купувати нафту у РФ

Фото: з відкритих джерел

"Хоч Дональд Трамп мав кілька варіантів дій, але зробив правильний вибір", — зазначив Шейтельман.

Він пояснив, що Індія ще до офіційного рішення США почала замовляти російську нафту, бо, крім Ірану, у країни немає інших джерел постачання. У зв’язку з цим Білий дім опинився перед непростим вибором: прийняти фактичну ситуацію, що склалася через американську участь у конфлікті, і легалізувати купівлю, або ж накласти тарифи й санкції на Індію.

"Ситуація вже відбулася, і Трамп фактично каже: “Це я дозволив, і це легально”", — пояснив Шейтельман.

Експерт додав, що президент США може обмежити дозвіл на короткий термін. За його словами, це мудрий крок і ефективне рішення для Вашингтону.

Політтехнолог також наголосив, що оптимальним сценарієм на Близькому Сході є швидке завершення конфлікту.

"Трампу не вигідно затягувати конфлікт, і Україні це лише на руку — ціни на нафту знизяться, а напруга в Ормузькій протоці, яку погрожують перекрити, зникне", — підкреслив він.

"Коментарі" вже писали, що на сьогодні немає безпосередньої загрози наступу російських військ на Запоріжжя. Таку заяву зробив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов, відомий під позивним Перун, в інтерв’ю "Радіо Свобода".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/geopolitics/ssha-dozvolili-indiyi-kupuvati-rosiysku-naftu-chomu-tse-pravilniy_n3024274
Теги:

Новини

Всі новини