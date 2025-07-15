Украинцев ждет большое разочарование из-за заявлений Трампа: важная причина

Последнее веское заявление Дональда Трампа в отношении России принесло Украине и надежду, и потенциальное разочарование — хотя и не стало самым радикальным из возможных. Как отмечает CNN, по позитиву Трамп позволил членам НАТО приобретать американское вооружение для Украины.



Дональд Трамп. Фото: СNN

"Каков бы ни были настоящие объемы поставок — это именно то, что сейчас важно для Украины", — подчеркивает издание.

Речь идет о системах ПВО Patriot, способных сбивать российские ракеты, направленные на украинские города. И только решение американской администрации может запустить их снабжение. До этого момента Украине не хватало таких систем и еще ряда американских вооружений, которых Трамп не уточнил, но которые могут быть в пакете.

С другой стороны, существенным ограничением стало то, что Трамп не анонсировал введение вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. Редакция CNN признает, что такие санкции могли бы нанести серьезный удар по военному бюджету Путина. Издание предполагает, что законопроект сенаторов Грэма-Блюменталя с "драконовскими санкциями" против РФ был бы действительно разрушительным.

Также CNN обращает внимание на то, что Трамп дал Путину 50 дней для возобновления перемирия. Это не просто заявление – это определенное "окно возможности", которое может побудить таких игроков, как Индия и Китай, пересмотреть закупку российских энергоносителей. Однако вероятность этого кажется невысокой.

Издание отмечает, что Трамп уже не в первый раз ставит Путину дедлайны — но именно нынешний тон носит новый характер.

"Политика Трампа в отношении Украины, возможно, меняется под влиянием текущего настроения, но ключевые черты остаются: желание, чтобы кто-то кроме США "оплачивал счета", установление дедлайнов вместо немедленных действий, и вера в то, что Кремль действительно стремится к миру. После таких заявлений Киев прежде всего почувствует облегчение, но скоро".

Как уже писал портал "Комментарии", все члены нового Кабинета министров будут утверждены парламентом единым голосованием — отдельные кандидатуры не будут выноситься на рассмотрение.