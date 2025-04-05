Украинцы в США получили письма с требованием покинуть страну: что происходит

Несколько украинцев, которые легально находятся в США по гуманитарной программе, получили электронные письма об аннулировании их статуса и требование покинуть страну в течение недели. Об этом стало известно информагентству Reuters.

США. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что соответствующие электронные письма украинцы получили в четверг, 3 апреля. Письма содержали требования покинуть страну. В противном случае к людям обещали применить меры правоохранителей по депортации.

"Если вы немедленно не покинете территорию Соединенных Штатов, в отношении вас могут быть применены меры правоохранительных органов, что приведет к вашей депортации. Повторно сообщаем: Министерство внутренней безопасности (DHS) аннулирует ваш гуманитарный статус. Не пытайтесь остаться в США", — говорилось в письмах.

Впрочем, в пятницу, 4 апреля, представитель DHS заявил, что украинцы получили эти письма по ошибке. Гуманитарная программа продолжает функционировать и никаких претензий к гражданам Украины нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США владельцы "зеленых карт" боятся, что могут стать жертвами депортации, отмечает иммиграционный юрист Латоя Макбин Помпи. По ее словам, к ней начинают массово приходить люди с вопросами о том, могут ли их депортировать.

"Раньше они не боялись, но теперь – боятся", – говорит юрист.

По последним данным Управления статистики внутренней безопасности, в США проживает около 12,8 миллионов владельцев "зеленых карт". И они начали бояться после того, как недавно был задержан бывший лидер студенческих протестов Колумбийского университета в Нью-Йорке Махмуд Халил. Он, в частности, потребовал прекращения огня в Газе. При этом мужчина имеет "зеленую карту" и женат на гражданке США. Более того, против него не выдвинуты уголовные обвинения, однако представители администрации Дональда Трампа обвинили его в подстрекательстве к насилию и поддержке терроризма. Адвокаты Халила и его сторонники эти обвинения отрицают.



