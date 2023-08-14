Украинцы защищают США от России: американский чиновник сказал, сколько средств США тратят на Украину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
10 августа администрация президента США обратилась в Конгресс с просьбой о дополнительных расходах на сумму в 24 млрд долларов на помощь Украины. Эта ситуация вызвала дискуссии в политических и правительственных кругах США относительно необходимости выделения таких средств и возможности объяснить американскому обществу, как выделение средств для Украины помогает Соединенным Штатам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".
Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. Фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Недавний опрос CNN показал, что 55% американцев не поддерживают идеи дополнительного финансирования обороны Украины. Однако администрация Байдена опровергает такие показатели и указывает, что другие опросы постоянно демонстрируют высокую поддержку среди американцев.
Однако некоторые республиканцы заявили, что не будут согласны на дополнительное выделение средств для Украины. В частности, это касается спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который заявил, что это "неприемлемо". Другие республиканцы согласны выделять деньги, однако требуют большей подотчетности.
Также есть те, кто поддерживает Украину и требует администрацию Байдена быть более убедительной. Один из республиканцев прямо говорит, что "Путин плохой" и США должны предоставлять не только деньги, но и говорить о "стратегии победы". Кроме того, американцам следует лучше объяснять, куда уходят их деньги, как налогоплательщиков.
Экспосол США в Украине Уильям Тейлор имеет подобное мнение.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Конгресс одобрил 113 млрд. долларов для Украины. Сюда входят экономические, военные, гуманитарные расходы, а также расходы на безопасность и разведку
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после нескольких месяцев наступления Запад начинает менять военную стратегию по Украине.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского указали, какое оружие приведет к резкому уменьшению боевых возможностей России.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 14:00
Переможна стратегія нескінченної України-Палестини! Тому вони вже заговорили про третій весняний контрбліцкриг-95, який почнеться не раніше всередині літа. Достатньо подивитись і почути наших вояк які приїздять на кілька днів. Вони зневірені і засмучені. Так виглядали німці обдурені Гебельсом, який використовував юдейські прийоми пропаганди. Після Сталінграду та інших котлів прозрівали, а в них не було такої продажної корумпованої влади. Без повної зміни України шансів не буде, це розуміють всі окрім корумпованої Хунти.