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Украинцы защищают США от России: американский чиновник сказал, сколько средств США тратят на Украину

В политической среде США происходит спор о необходимости и дальше финансово поддерживать Украину в войне с Россией.

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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10 августа администрация президента США обратилась в Конгресс с просьбой о дополнительных расходах на сумму в 24 млрд долларов на помощь Украины. Эта ситуация вызвала дискуссии в политических и правительственных кругах США относительно необходимости выделения таких средств и возможности объяснить американскому обществу, как выделение средств для Украины помогает Соединенным Штатам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Украинцы защищают США от России: американский чиновник сказал, сколько средств США тратят на Украину

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. Фото из открытых источников


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Недавний опрос CNN показал, что 55% американцев не поддерживают идеи дополнительного финансирования обороны Украины. Однако администрация Байдена опровергает такие показатели и указывает, что другие опросы постоянно демонстрируют высокую поддержку среди американцев.

"Важно помнить, если мы просто сядем сложа руки и позволим Путину победить, позволим захватить Украину, то возникнет вопрос, где он остановится дальше?", — говорит координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Однако некоторые республиканцы заявили, что не будут согласны на дополнительное выделение средств для Украины. В частности, это касается спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который заявил, что это "неприемлемо". Другие республиканцы согласны выделять деньги, однако требуют большей подотчетности.

Также есть те, кто поддерживает Украину и требует администрацию Байдена быть более убедительной. Один из республиканцев прямо говорит, что "Путин плохой" и США должны предоставлять не только деньги, но и говорить о "стратегии победы". Кроме того, американцам следует лучше объяснять, куда уходят их деньги, как налогоплательщиков.

Экспосол США в Украине Уильям Тейлор имеет подобное мнение.

"Украинцы защищают США от России, и это стоит нам менее 6% нашего оборонного бюджета", — говорит Тейлор и добавляет, что "украинская армия уничтожает российскую армию без американских солдат на поле боя".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Конгресс одобрил 113 млрд. долларов для Украины. Сюда входят экономические, военные, гуманитарные расходы, а также расходы на безопасность и разведку

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после нескольких месяцев наступления Запад начинает менять военную стратегию по Украине.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского указали, какое оружие приведет к резкому уменьшению боевых возможностей России.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-viyna-dopomoha-ssha/32546299.html
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сегодня, 14:00

Переможна стратегія нескінченної України-Палестини! Тому вони вже заговорили про третій весняний контрбліцкриг-95, який почнеться не раніше всередині літа. Достатньо подивитись і почути наших вояк які приїздять на кілька днів. Вони зневірені і засмучені. Так виглядали німці обдурені Гебельсом, який використовував юдейські прийоми пропаганди. Після Сталінграду та інших котлів прозрівали, а в них не було такої продажної корумпованої влади. Без повної зміни України шансів не буде, це розуміють всі окрім корумпованої Хунти.


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