Президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее достичь подписания мирного соглашения между Украиной и Россией. В то же время, по мнению экспертов, для нынешней американской администрации определяющим является сам факт договоренности, а не ее долгосрочная устойчивость или последствия безопасности региона.

Фото: из открытых источников

Украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, бывший представитель Украины при ЕС Андрей Веселовский считает, что Белый дом больше заинтересован в демонстративном результате и возможных экономических дивидендах, чем в реальном урегулировании конфликта. Об этом, по его словам, свидетельствует и постоянное изменение локаций для переговоров. Если раньше речь шла о Женеве, то теперь обсуждается проведение встреч в Абу-Даби.

Информационное пространство регулярно наполняется сообщениями о якобы установленных дедлайнах для заключения соглашения — в частности "в течение месяца" или до символических дат. Такая спешка, по убеждению Веселовского, означает, что для Трампа более важна форма "мира", чем его содержание.

"Что будет со всем этим дальше, эта американская администрация не интересуется. Тем она и отличается от администраций за последние девяносто-сроков: все они хотели не демонстративного результата, а практического", — отмечает дипломат.

По его мнению, поверхностное перемирие может создать лишь временную паузу. Обе стороны останутся истощенными, их экономики и армии будут нуждаться в восстановлении, а политика России по отношению к Украине принципиально не изменится. В таком случае риск нового витка войны будет оставаться высоким, в то время как США будут стремиться к экономической выгоде от сотрудничества с обеими сторонами.

"Там, где Джаред Кушнер и Стив Виткофф, там и переговоры... Очень досадно и унизительно, но это факт", — подчеркнул Веселовский, комментируя зависимость переговорного процесса от более широкого контекста американской внешней политики.

