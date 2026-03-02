Україні готують страшне принриження: розкрито страшний план Трампа щодо миру

Президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше досягти підписання мирної угоди між Україною та Росією. Водночас, на думку експертів, для нинішньої американської адміністрації визначальним є сам факт домовленості, а не її довгострокова стійкість чи наслідки для безпеки регіону.

Український дипломат, надзвичайний і повноважний посол, колишній представник України при ЄС Андрій Веселовський вважає, що Білий дім більше зацікавлений у демонстративному результаті та можливих економічних дивідендах, ніж у реальному врегулюванні конфлікту. Про це, за його словами, свідчить і постійна зміна локацій для перемовин. Якщо раніше йшлося про Женеву, то тепер обговорюється проведення зустрічей в Абу-Дабі.

Інформаційний простір регулярно наповнюється повідомленнями про нібито встановлені дедлайни для укладення угоди — зокрема "протягом місяця" або до символічних дат. Такий поспіх, на переконання Веселовського, означає, що для Трампа важливіша форма "миру", ніж його зміст.

"Що буде з усім цим далі, цю американську адміністрацію не цікавить. Тим вона й відрізняється від адміністрацій за останні дев’яносто–строків: усі вони хотіли не демонстративного результату, а практичного", — зазначає дипломат.

На його думку, поверхневе перемир’я може створити лише тимчасову паузу. Обидві сторони залишаться виснаженими, їхні економіки та армії потребуватимуть відновлення, а політика Росії щодо України принципово не зміниться. У такому разі ризик нового витка війни залишатиметься високим, тоді як США прагнутимуть економічної вигоди від співпраці з обома сторонами.

"Там, де Джаред Кушнер і Стів Віткофф, там і переговори... Дуже прикро й принизливо, але це факт", — наголосив Веселовський, коментуючи залежність переговорного процесу від ширшого контексту американської зовнішньої політики.

