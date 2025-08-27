Украине нужно, сцепив зубы, переждать эти три года: что изменится

Если проанализировать то, что говорит и делает президент США Дональд Трамп, причем не только в украинском контексте, а вообще, то складывается мнение, что самое рациональное для всех сейчас – это попытаться как-то переждать три года его правления, сцепив зубы и закрыв нос. Такое мнение высказал политический обозреватель, блогер Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Да, в процессе, наверное, можно пытаться каким-то образом с Трампом взаимодействовать, чтобы нивелировать самые адские последствия его хаотичных решений. Иногда, наверное, из него можно даже что-то полезное выжать. Но в целом, это весьма вздорный, хаотичный человек, да еще и вступающий в период старческой деменции", – отметил Иван Яковина.

Он продолжает, есть весомые опасения, что никакие долгосрочные стратегии с таким персонажем, как нынешний глава Белого дома, не сработают. Поэтому лучший вариант – просто переждать, как стихийное бедствие.

