Будет что-то грандиозное: Трамп сделал заявление о своей встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит в Китай и встречу с главой КНР Си Цзиньпином для продолжения переговоров по новому торговому соглашению.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома заявил, что США и Китай — две крупнейшие экономики мира — "будут иметь прекрасные отношения".

В то же время, Трамп предостерег, что при желании мог бы "уничтожить Китай", используя "невероятные козыри", которыми располагает.

"У нас значительно большие и лучшие козыри, чем у них. Они имеют определенные козыри. У нас есть невероятные козыри. Но я не хочу их использовать. Если бы я это сделал, это уничтожило бы Китай", — сказал президент в Овальном кабинете.

При этом нет ясности, имел ли Трамп в виду под "козырями" экономические рычаги, политическое влияние, либо что-то другое.

Кроме того, американский лидер отметил, что недавно говорил с председателем КНР Си Цзиньпином и рассматривает возможность поездки в Китай для переговоров.

По словам американского лидера, вероятно он посетит Пекин в этом году или в начале 2026 года.

