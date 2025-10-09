Украинка Кристина Загребельная уже более шести лет живет в Соединенных Штатах. Она рассказала в своем YouTube-канале "Украинка в США" о десяти привычных нам продуктах, которые почти невозможно найти в американских супермаркетах.

Украинка назвала 10 привычных для нас продуктов, которые не едят в США

Киндер-сюрприз под запретом

Это может удивить многих украинцев, но классические известные нам "киндер-сюрпризы" запрещены в США. Причиной тому стал закон 1938 года, запрещающий продавать сладости с несъедобными предметами внутри. Ferrero пришлось адаптировать продукт, и у американцев есть Kinder Joy, где шоколад и игрушка разделены. По словам Кристины, если кто попытается ввезти оригинальный Kinder через границу, то его изъят, а владельца могут оштрафовать.

Сыр и кефир

Второй и третий пункты, которые назвала украинка, – это кисломолочный сыр и кефир. По словам Кристины, в американских магазинах можно найти только cottage cheese – зернистый, водянистый и далекий от нашего "домашнего" сыра. По ее словам, настоящий сыр приходится искать в украинских или интернациональных магазинах.

Кефир также не слишком популярен в США. Интересно, что единственная крупная американская компания, которая его производит, называется Lifeway Foods. Она была основана украинцем Михаилом Смолянским в Чикаго еще в 1986 году.

Селедка, красная икра и колбаса не для американцев

По словам украинки, сельдь в Америке найти можно, но большей частью в виде кусочков в майонезе или уксусе. Классического варианта, к которому привыкли в Украине, в обычных американских магазинах нет.

Кристина объясняет, что с красной икрой то же самое, ведь американцы не понимают, зачем ее намазывают на хлеб. В США ее считают деликатесом и используют только как украшение суши.

Вместо привычной "докторской" колбасы американцы едят болонскую или итальянскую мортаделу. Однако, как отмечает Кристина, фактически советская колбаса попала в СССР благодаря визиту в США министра пищевой промышленности Анастаса Микояна в 1930-х годах, позаимствовавшего идею у американцев.

Соленья, черный хлеб и гречка редкость в США

По словам украинки, американцы обожают соленые огурцы, но другие закрутки, в том числе помидоры, или квашеную капусту найти в США сложно. Кристина указывает, что такая же ситуация и с черным хлебом, который можно найти только в специализированных магазинах.

Гречка в США – это настоящий деликатес. Ее продают в основном в отделах органических продуктов. Обычно это не привычная нам обжаренная крупа, а зеленая гречка.

Отсутствие вишни

Еще один продукт, который сложно найти в США – это вишня. В США преобладает сладкая черешня (sweet cherry), а кислая вишня (sour cherry) почти не выращивается. Ее можно найти только в виде джемов или начинок для пирогов. Украинские рестораны в Америке зачастую вынуждены заказывать замороженную вишню из Канады, чтобы приготовить вареники.

Где можно купить украинские продукты в США

Как говорит Кристина, найти украинские продукты в США можно, но нужно знать, где искать. По ее словам, в больших городах работают интернациональные или украинские магазины, где можно найти знакомые для украинцев продукты, или же настоящие товары из Украины, в частности сладости или пиво.

