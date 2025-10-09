Українка Кристина Загребельна вже понад шість років живе в Сполучених Штатах. Вона розповіла у своєму YouTube-каналі "Українка в США" про десять звичних для нас продуктів, які майже неможливо знайти в американських супермаркетах.

Українка назвала 10 звичних для нас продуктів, яких не їдять у США

Кіндер-сюрприз під забороною

Це може здивувати багатьох українців, але класичні відомі нам "кіндер-сюрпризи" заборонені в США. Причиною цьому став закон 1938 року, який забороняє продавати солодощі з неїстівними предметами всередині. Ferrero довелося адаптувати продукт, і американці мають Kinder Joy, де шоколад і іграшка розділені. За словами Кристини, якщо хтось спробує ввезти оригінальний Kinder через кордон, то його вилучать, а власника можуть оштрафувати.

Сир і кефір

Другий і третій пункти, які назвала українка, це кисломолочний сир і кефір. За словами Кристини, в американських магазинах можна знайти лише cottage cheese — зернистий, водянистий і далекий від нашого "домашнього" сиру. За її словами справжній сир доводиться шукати в українських або інтернаціональних магазинах

Кефір також не надто популярний у США. Цікаво, що єдина велика американська компанія, яка його виробляє має назву Lifeway Foods. Вона була заснована українцем Михайлом Смолянським у Чикаго ще у 1986 році.

Оселедець, червона ікра та ковбаса не для американців

За словами українки, оселедець в Америці знайти можна, але здебільшого у вигляді шматочків у майонезі чи оцті. Класичного варіанту, до якого звикли в Україні, у звичайних американських магазинах немає.

Кристина пояснює, що те саме з червоною ікрою, адже американці не розуміють, навіщо її намазують на хліб. У США її вважають делікатесом і використовують лише як прикрасу до суші.

Замість звичної "лікарської" ковбаси американці їдять болонську або італійську мортаделу. Однак, як зауважує Кристина, фактично радянська ковбаса потрапила до СРСР завдяки візиту до США міністра харчової промисловості Анастаса Мікояна у 1930-х роках, який запозичив ідею в американців.

Соління, чорний хліб і гречка рідкість у США

За словами українки, американці обожнюють солоні огірки, але інші закрутки, зокрема помідори, або квашену капусту знайти в США складно. Кристина вказує, що така ж ситуація і з чорним хлібом, який знайти можна лише у спеціалізованих магазинах.

Гречка в США — це справжній делікатес. Її продають переважно у відділах органічних продуктів. Зазвичай це не звична для нас обсмажена крупа, а зелена гречка.

Відсутність вишні

Ще один продукт, який складно знайти в США — це вишня. В США переважає солодка черешня (sweet cherry), а кисла вишня (sour cherry) майже не вирощується. Її можна знайти лише у вигляді джемів чи начинок для пирогів. Українські ресторани в Америці часто змушені замовляти заморожену вишню з Канади, щоб приготувати вареники.

Де можна купити українські продукти в США

Як каже Кристина, знайти українські продукти в США можливо, але потрібно знати, де шукати. За її словами, у великих містах працюють інтернаціональні або українські магазини, де можна знайти знайомі для українців продукти, або ж справжні товари з України, зокрема солодощі чи пиво.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українська біженка в США зробила шокуючі відкриття про американських чоловіків.

Також "Коментарі" писали, що дивує українців у норвезьких магазинах. 7 незвичних продуктів.