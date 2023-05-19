Украинские пилоты поразили Пентагон: в США поменяли свою оценку

Украинские летчики значительно превзошли предыдущие ожидания ВВС США после того, как провели несколько недель учений на симуляторах на авиационной базе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yahoo News.

Украинский пилот. Фото из открытых источников

Двое украинских пилотов были обучены в конце февраля и начале марта на американской военной базе в штате Аризона. Один летчик имел квалификацию для полетов на советском Миг-29, в то время как другой на Су-27.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Пилоты не проходили формального обучения для управления F-16, кроме короткого ознакомления. Далее украинские пилоты должны были выполнить девять упражнений на симуляторе полета истребителя F-16, которые составили общую продолжительность более 11 часов.

Издание Yahoo News получило внутреннюю оценку военно-воздушных сил США составленную четырьмя опытными американскими инструкторами. Пентагон высоко оценил технические умения украинских пилотов и отметил, что обучение можно сократить до четырех месяцев. Напомним, что перед тренировками, в феврале Пентагон указывал на 18 месяцев тренировок для украинских пилотов, чтобы научиться летать на истребителях F-16.

Единственной проблемой, которая вызвала беспокойство в Пентагоне, это то, что украинские пилоты не всегда реагировали на некоторые сигналы системы, написанной на английском. Несмотря на это, два пилота, находясь несколько недель в США, значительно улучшили свои знания по английскому.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пилот Karaya объяснил, почему Украине нужны только истребители F-16.

Также "Комментарии" писали, что Швеция отказала предоставить Украине истребители Gripen. Однако это может иметь положительное значение для Украины, открывающего возможность получить боевые самолеты F-16.