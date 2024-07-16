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Украинские власти начали «подкритиковывать» Байдена: о чем это свидетельствует

Украинские власти понимают настроения, царящие в Соединенных Штатах

сегодня, 16:52
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Ткачик Олеся

Украинские власти понимает царящие в Соединенных Штатах настроения, об этом порталу "Комментарии" сказал телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко. В частности, он даже обратил внимание на то, что примерно 2,5 месяца назад глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в одном из интервью сказал, что украинские власти контактируют с командой Дональда Трампа.

Украинские власти начали «подкритиковывать» Байдена: о чем это свидетельствует

Байден и Зеленский

В то время, говорит эксперт, Трампа как кандидата-победителя и достойного соперника Джо Байдена даже никто не рассматривал.

Затем, по его словам, произошел ряд событий — те же дебаты, которые были между Байденом и Трампом, после которых все американцы обратили внимание на то, что действующий президент выглядел слабее его оппонента.

"Потом произошло следующее событие – саммит НАТО в Вашингтоне. Зеленский встретился с Байденом, но после этого из Офиса президента появилась такая риторика – мол, не оправдались надежды, которые возлагали украинские власти и даже разочарованы встречей президента Зеленского и президента Байдена, мол, не тех месседжей в сторону Украины ждал Киев от Вашингтона. Ну, а тут еще произошли даже перед покушением на Трампа такие вещи, когда Байдену известные люди начали просить снять свою кандидатуру", – отметил эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что украинские власти уже начали "подкритиковывать" Байдена. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что в Киеве понимают господствующие в США настроения и к чему может прийти история с выборами президента США.

Дойко добавил, что шансы на победу на выборах у действующего президента США Джо Байден действительно невелики. Возможно, ситуация для демократов улучшится, если вместо Байдена будет претендовать на пост президента Мишель Обама, но как будет развиваться ситуация, покажет лишь время, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, действительно ли Байден уже проиграл выборы президента.





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Источник: https://world.comments.ua/ua/news/usa/chi-diysno-shansi-baydena-teper-dorivnyuyut-nulyu-scho-vidbuvaetsya-u-ssha-736760.html
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