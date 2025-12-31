Украинские женщины неожиданно повлияли на сближение Трампа и Зеленского

После напряженной и скандальной встречи в Овальном кабинете в феврале отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом оказались в самой низкой точке. Однако уже через полгода тон их общения заметно изменился. Как пишет The New York Times, ключевую роль в этом сыграла неожиданная роль украинских женщин.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

По данным издания NYT, во время августовской встречи в Белом доме Трамп вспомнил свой опыт управления конкурсом "Мисс Вселенная", отметив, что украинские участницы часто отличались красотой.

"Украинские женщины красивы", – сказал Трамп.

Зеленский отреагировал и ответил с юмором: "Я знаю, я женился на такой".

Разговор на этом не закончился. Трамп вспомнил своего давнего друга, бизнесмена из Лас-Вегаса Фила Раффина, который женат на бывшей "Мисс Украина" Александре Николаенко. Кроме того, Трамп решил даже позвонить по телефону ему во время встречи с Зеленским.

По словам собеседников NYT, этот момент сменил атмосферу переговоров между обоими лидерами.

"Было ощутимо, как изменилась комната. Это очеловечило Зеленского перед Трампом", — отметил один из американских чиновников, находившийся на встрече.

