Українські жінки несподівано вплинули на зближення Трампа та Зеленського

Після напруженої та скандальної зустрічі в Овальному кабінеті у лютому стосунки між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом опинилися у найнижчій точці. Однак уже за пів року тон їхнього спілкування помітно змінився. Як пише The New York Times, ключову роль у цьому зіграла несподівана роль українських жінок.

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними видання NYT, під час серпневої зустрічі в Білому домі Трамп згадав свій досвід керування конкурсом "Міс Всесвіт", зазначивши, що українські учасниці часто вирізнялися красою.

"Українські жінки красиві", — сказав Трамп.

Зеленський відреагував та відповів з гумором: "Я знаю, я одружився з такою".

Розмова на цьому не закінчилася. Трамп згадав свого давнього друга, бізнесмена з Лас-Вегаса Філа Раффіна, який одружений з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко. Крім того, Трамп вирішив навіть зателефонував йому під час зустрічі з Зеленським.

За словами співрозмовників NYT, цей момент змінив атмосферу переговорів між обома лідерами.

"Було відчутно, як змінилася кімната. Це олюднило Зеленського перед Трампом", — зазначив один із американських посадовців, який був на зустрічі.

