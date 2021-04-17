Украинского хакера осудили на 10 лет за кибератаки в США - подробности

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Кириєнко Анна
В Соединенных Штатах Америки осудили гражданина Украины Федора Гладыря за хакерские атаки на крупные компании. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
В США украинца осудили на 10 лет за хакерские атаки - детали. Фото: ria.ru
Американское правосудие доказало вину Гладыря в причастности к серии кибератак. В частности, человек входил в хакерскую группу FIN7, которую еще называют Carbanak Group и Navigator Group.
Группировка разработала, а позже распространяла вредоносную программу, которая нанесла американским компаниям ущерб на один миллиард долларов. В частности пострадали более 100 компаний, которые занимались ресторанно-гостиничным делом.
Спустя некоторое время вину группы FIN7 и его участников, среди которых Федор Гладырь, было доказано. За вышеуказанные нарушения суд Вашингтона приговорил гражданина Украины к 10 годам лишения свободы.
Напомним, что ранее 39-летнему жителю Тернопольской области, который разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения, сообщили о подозрении. Пресс-служба полиции сообщила, что в результате атак хакера пострадали 11 мировых банков. Подробнее об этой ситуации читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что в сотрудничестве с США и Францией СБУ прекратила деятельность транснациональной группировки хакеров. Детали читайте здесь.
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