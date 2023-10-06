Украину не оставят: Байден нашел "другой способ" продолжить оказание поддержки

В США ищут альтернативные варианты финансирование военной помощи Украине на фоне волнений в Палате представителей. Белый дом рассматривает возможность использования для этого грантовой программы Госдепа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что на эту возможность президент США Джо Байден намекнул 4 октября, когда заявил, что "есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти для этого финансирование". Однако давать другие более уточняющие комментарии американский лидер оказался.

Один из чиновников рассказал изданию, что эти слова Байдена касаются "существующих полномочий финансирования", которые ранее были предоставлены администрации Конгрессом и позволяют оказывать Украине дополнительную поддержку" немного дольше, если Конгресс не будет действовать".

Один из чиновников рассказал изданию, что эти слова Бадйен касаются "существующих полномочий финансирования", которые ранее были предоставлены администрации Конгрессом и позволяют оказывать Украине дополнительную поддержку"немного дольше, если Конгресс не будет действовать".

В США рассматривают, в частности, использование иностранного военного финансирования. Речь идет о программе, которая предоставляет гранты или займы для помощи странам-партнерам в приобретении вооружения и оборонного оборудования. Ее проводит Государственный департамент США. Однако даже если Америка воспользуется финансовыми полномочиями для закупки оружия, Конгресс все равно должен одобрить дополнительное финансирование для помощи Украине.

Существует еще один вариант – администрация Байдена может обратиться к Конгрессу с просьбой перенаправить финансирование из бюджета Пентагона на поддержку Украины. Такое мнение высказал официальный представитель американского оборонного ведомства. Однако пойти таким путем Штаты смогут только с разрешения законодателей.

В то же время представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер подчеркнул, что решения о том, какой путь выберет департамент, еще нет.

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