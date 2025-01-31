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Украину обманули: у Трампа сделали настораживающее заявление о границах 1991 года

Марко Рубио намекнул, что Украина в этой войне против РФ не сможет выйти на границы 1991 года

сегодня, 10:26
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Кравцев Сергей

Администрация Джо Байдена ввела Украину в заблуждение, вселив в украинское руководство веру в то, что украинцы могут победить РФ и вернуть все на момент 2012 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью журналистке Мегин Келли сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Украину обманули: у Трампа сделали настораживающее заявление о границах 1991 года

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Госсекретарь США признал, что сегодня ситуация на поле боя в Украине крайне нестабильна и даже угрожающая для самой Украины. Поэтому не будет преувеличением, если сказать, что существование Украины под угрозой, страна из-за войны отброшена в развитии на 100 лет назад, отметил Рубио.

"Промышленность и энергетика уничтожены, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины — неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все на момент 2012 года", – заявил госсекретарь США.

Отметим, в этом же интервью Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп не изменил своей позиции. Он, как и ранее уверен, что война в Украине должна завершиться исключительно за столом переговоров. Но любые переговоры предполагают уступки от обеих сторон. Ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих "максималистских" целей.

Глава Госдепа США отметил, что завершение войны, которую РФ ведет против Украины, потребует времени. Отвечая на вопрос о том, лидер какой из стран является самой большой "преградой" для начала мирных переговоров, Рубио подчеркнул, что как у президента Украины Владимира Зеленского, так и у российского диктатора Владимира Путина есть свои внутренние интересы. 

"Если представить, что вы украинец, россияне заставили вас так страдать, и теперь вы позволите им оставить землю (под контролем России, – ред.)? Я имею в виду, что в Украине люди были бы расстроены этим, и это понятно", – добавил госсекретарь США.




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