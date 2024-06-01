logo

BTC/USD

67745.75

ETH/USD

3796.52

LTC/USD

83.42

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Украины не будет через 50 лет: Карлсон выдал "версию" о предательстве США
commentss НОВОСТИ Все новости

Украины не будет через 50 лет: Карлсон выдал "версию" о предательстве США

Карлсон издал "версию" об измене США, сын Трампа поддержал эту "версию" американского журналиста

сегодня, 13:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Американский телеведущий Такер Карлсон, прославившийся скандальным интервью с российским диктатором Владимиром Путиным, выдал новое скандальное заявление фактически обвинив США в том, что Вашингтон давно изменил украинскому народу и никак не заинтересован в дальнейшем существовании суверенной, независимой Украины. Соответствующее заявление он сделал во время интервью с Дональдом Трампом-младшим – сыном кандидата в президенты США. В ходе разговора журналист поделился "прогнозом", что украинское государство якобы "перестанет существовать через 50 лет".

Украины не будет через 50 лет: Карлсон выдал "версию" о предательстве США

Такер Карлсон. Фото: из открытых источников

По версии Карлсона, на территории Украины через несколько десятков лет будут жить мигранты из третьего мира. Такой "прогноз" он издал во время беседы с сыном 45 президента США Дональдом Трампом-младшим. США якобы "распродают" украинские территории "иностранным инвесторам".

"Они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет", – заявил Карлсон.

Он также обвинил Вашингтон в том, что ни одно государство "не изменило Украине так, как это сделали США".

Трамп-младший добавил, что не знает, какой смысл Вашингтон вкладывает в слова "победа в Украине".

"Что это значит? Речь идет о гибели украинцев и россиян до тех пор, пока они будут уничтожены?" – выдал он.

Читайте на портале "Комментарии" — бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон начнет вести свою авторскую программу в эфире российского топового пропагандистского телеканала "Россия 24". Шоу будет называться TUCKER.

Также издание "Комментарии" сообщало – Карлсон откровенно рассказал об интервью с Путиным и назвал самую "тупую" услышанную вещь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 13:12

Україна існувала і буде існувати. Зникне українська нація - нація терпіл і lusers. Зникне раніше бо Порошковий стільки не проживе - здохне висмоктавши все з України, оточений корумпованими як #@**о мухами. Але що поробиш? Терпілам терпільє, юдейцям шахрайське!


Новости

Все новости