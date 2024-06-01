Украины не будет через 50 лет: Карлсон выдал "версию" о предательстве США

Американский телеведущий Такер Карлсон, прославившийся скандальным интервью с российским диктатором Владимиром Путиным, выдал новое скандальное заявление фактически обвинив США в том, что Вашингтон давно изменил украинскому народу и никак не заинтересован в дальнейшем существовании суверенной, независимой Украины. Соответствующее заявление он сделал во время интервью с Дональдом Трампом-младшим – сыном кандидата в президенты США. В ходе разговора журналист поделился "прогнозом", что украинское государство якобы "перестанет существовать через 50 лет".

Такер Карлсон. Фото: из открытых источников

По версии Карлсона, на территории Украины через несколько десятков лет будут жить мигранты из третьего мира. Такой "прогноз" он издал во время беседы с сыном 45 президента США Дональдом Трампом-младшим. США якобы "распродают" украинские территории "иностранным инвесторам".

"Они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет", – заявил Карлсон.

Он также обвинил Вашингтон в том, что ни одно государство "не изменило Украине так, как это сделали США".

Трамп-младший добавил, что не знает, какой смысл Вашингтон вкладывает в слова "победа в Украине".

"Что это значит? Речь идет о гибели украинцев и россиян до тех пор, пока они будут уничтожены?" – выдал он.

Читайте на портале "Комментарии" — бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон начнет вести свою авторскую программу в эфире российского топового пропагандистского телеканала "Россия 24". Шоу будет называться TUCKER.

Также издание "Комментарии" сообщало – Карлсон откровенно рассказал об интервью с Путиным и назвал самую "тупую" услышанную вещь.



