Ультиматум Трампу от Лондона: перед кем пришлось извиниться президенту США

Президент США Дональд Трамп вызвал волну возмущения в Великобритании заявлением, что якобы британские войска оставались "за линией фронта" в Афганистане. Как сообщает The Washington Post, глава Белого дома фактически извинился за прежнее свое высказывание. Он изменил свою позицию на выходных и похвалил британских солдат, которые воевали там под руководством США.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным британской газеты, Трамп сделал новое заявление после сдержанного вмешательства короля Карла III, чей сын принц Гарри служил на передовой пилотом вертолета и потерял друзей в боях.

Издание привело данные, что по общему количеству погибших солдат в Афганистане Великобритания занимала второе место после США.

"Это слишком прочная связь, чтобы ее можно было разорвать. Британские военные с их огромным сердцем и душой не имеют себе равных (кроме США!). Мы любим вас всех и всегда будем любить!", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Авторы материала добавляют, что в интервью Fox Business Network глава Белого дома до этого продемонстрировал пренебрежительное отношение к роли союзников НАТО в Афганистане.

"Они скажут, что отправили войска в Афганистан, или то, или другое, и они это сделали, но они держались немного в стороне, немного дальше от линии фронта", – отметил президент США.

Издание отметило, что похвала Трампа прозвучала после нескольких дней критики и возмущения со стороны премьер-министра Кира Стармера и других политических лидеров, а также семей солдат, погибших в бою.

Принц Гарри, который дважды служил в Афганистане и продолжает активно помогать раненым ветеранам через Invictus Games, выступил с резким заявлением, напомнив аудитории, что положение о коллективной обороне было применено только один раз.

"Я служил там. Я нашел там друзей на всю жизнь. И я потерял там друзей", – отметил принц Гарри.

