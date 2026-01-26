Ультиматум Трампу от Лондона: перед кем пришлось извиниться президенту США

Рубрики
Президент США Дональд Трамп вызвал волну возмущения в Великобритании заявлением, что якобы британские войска оставались "за линией фронта" в Афганистане. Как сообщает The Washington Post, глава Белого дома фактически извинился за прежнее свое высказывание. Он изменил свою позицию на выходных и похвалил британских солдат, которые воевали там под руководством США.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По данным британской газеты, Трамп сделал новое заявление после сдержанного вмешательства короля Карла III, чей сын принц Гарри служил на передовой пилотом вертолета и потерял друзей в боях.
Издание привело данные, что по общему количеству погибших солдат в Афганистане Великобритания занимала второе место после США.
Авторы материала добавляют, что в интервью Fox Business Network глава Белого дома до этого продемонстрировал пренебрежительное отношение к роли союзников НАТО в Афганистане.
Издание отметило, что похвала Трампа прозвучала после нескольких дней критики и возмущения со стороны премьер-министра Кира Стармера и других политических лидеров, а также семей солдат, погибших в бою.
Принц Гарри, который дважды служил в Афганистане и продолжает активно помогать раненым ветеранам через Invictus Games, выступил с резким заявлением, напомнив аудитории, что положение о коллективной обороне было применено только один раз.
