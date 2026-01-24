Трамп свирепствует из-за разворота Канады к Китаю: чем грозит Оттаве

Президент США Дональд Трамп в субботу выступил с резким заявлением о торговой политике Канады, пригрозив введением стопроцентных пошлин на весь канадский импорт в Соединенные Штаты в случае заключения торгового соглашения с Китаем. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации Трамп в пренебрежительной форме обратился к премьер-министру Канады Марку Карни, назвав его "губернатором", и предостерег Оттаву от сближения с Пекином. По его словам, США не допустят, чтобы Канада стала "портом разгрузки" для китайских товаров, которые затем будут поступать на американский рынок в обход ограничений.

Президент США заявил, что в случае реализации такой схемы Канада рискует утратить свою экономическую самостоятельность. По его убеждению, Китай "полностью поглотит" канадскую экономику, что приведет к разрушению бизнеса, социальной структуры и привычному образу жизни в стране. Трамп подчеркнул, что ответом Вашингтона станет немедленное введение 100-процентного таможенного тарифа на все канадские товары и продукцию, импортируемые в США.

Заявление Трампа раздалось на фоне недавних договоренностей между Канадой и Китаем. Во время визита Марка Карни в Пекин стороны согласились на взаимное ослабление торговых ограничений. В частности, Канада обязалась снизить тарифы на китайские электромобили, введенные вместе с США в 2024 году, в то время как Китай пообещал сократить пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, соглашение предусматривает китайские инвестиции в канадский энергетический сектор и рынок потребительских товаров, а Оттава в свою очередь планирует вложения в аэрокосмическую отрасль Китая и передовое производство.

