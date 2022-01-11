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Умер американский актер и комик

Боба Сагета обнаружили мертвым в гостиничном номере в Ritz-Carlton

сегодня, 00:10
Автор:

Ольга Чародий
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9 января в возрасте 65 лет скончался американский актер, режиссер, телеведущий и стендап-комик Боб Сагет. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Наиболее известен зрителям он по роли благородного патриарха Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом" и голосе за кадром в сериале "Как я встретил вашу маму".

Умер американский актер и комик

Боб Сагет - фото из открытых источников

Согласно заявлению офиса шерифа округа Ориндж, Сагета обнаружили мертвым в гостиничном номере в Ritz-Carlton, в Орландо (Флорида, США). Причину смерти устанавливает судмедэксперт, что известно сейчас – никаких следов насильственной смерти или употребления наркотиков не обнаружено. Семья Боба Сагета уже подтвердила факт его смерти заявлением:

“Мы с опустошенностью подтверждаем, что наш любимый Боб умер сегодня. Он был для нас всем, и мы хотим, чтобы вы знали, как он любил своих поклонников, выступая вживую и объединяя людей из всех сфер жизни вместе со смехом. Хотя мы просим о конфиденциальности в это время, мы приглашаем вас присоединиться к нам в памяти любви и смеха, которые Боб принес в мир”, -  говорится в сообщении. 

Напомним, следствие завершило расследование дела о смерти молодой украинской модели Кристины НовицкойДевушке на момент смерти было 25 лет. О том, что тело погибшей было обнаружено на арендованной вилле в Бодрумському районе сообщалось в январе 2021 года. В прокуратуре Бодрума говорят, что дело закрыто из-за того, что это был суицид. Там отметили, что украинская модель Кристина имитировала сцену суицида из фильма 2003 года "Между смертью и жизнью" и покончила с собой. Напомним, что девушку нашли мертвой с мешком на голове и руками в наручниках за спиной.





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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/09/entertainment/bob-saget-death-full-house/index.html
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