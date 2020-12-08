Умер величайший пилот Чак Йегер: он первым в мире преодолел скорость звука

Вчера, 7 декабря, на 98-ом году жизни умер американский летчик-испытатель Чак Йегер. Точна причина смерти не сообщается, однако по словам друга пилота Джона Николетти, у Йегера были возрастные проблемы со здоровьем, которые усугубились после недавнего падения.

ФОТО: Из открытых источников

Чарльз Элвуд Йегер (Чак Йегер) — величайший пилот, которому удалось впервые преодолеть звуковой барьер. Это событие произошло во время испытаний самолета Bell X-1 в 1947-ом году.

Чак Йегер был летчиком-асом во времена Второй мировой войны, а в дальнейшем генералом военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Он смог сбить 13 самолетов врагов, пять из которых только за один день. За годы пилотирования Йегер провел в воздухе более десяти тысяч часов.

Пилот внес огромнейший вклад в развитие американской военной авиации и космонавтики, а его карьера длилась более 60 лет. О величайшем летчике и об истории преодоления звукового барьера был снят фильм "Парни, что надо", который в 1984 году получил четыре Оскара.

Чак Йегер удостаивался наивысших наград в сфере авиации, был награжден десятками медалей, а также званием бригадного генерала.

Жена пилота Виктория, на официальной странице Чака Йегера в Twitter оставила сообщение, в котором и рассказала о смерти своего мужа.

"Невероятная, хорошо прожитая жизнь, величайший пилот Америки, сила, приключения и патриотизм останутся в памяти навсегда".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на 89-ом году жизни скончался известный советский кинорежиссер и актер Александр Гордон. Причина, по которой остановилось сердце режиссера, на данный момент не указывается.









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