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Умерла первая женщина-госсекретарь США: какая причина

Причиной смерти стало онкологическое заболевание

сегодня, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Ушла из жизни бывший госсекретарь Соединенных Штатов, занимавшая этот пост в администрации американского главы Билла Клинитона Мадлен Олбрайт. Ей было 84 года. Об этом сообщает семья покойной, обнародовав официальное заявление в социальных сетях.

Умерла первая женщина-госсекретарь США: какая причина

Мадлен Олбрайт (фото из открытых источников)

Причиной смерти экс-представительницы администрации Клинтона была онкологическая болезнь.

Важно, что Мадлен Олбрайт, при рождении Мария Яна Корбелова, происходила из семьи евреев, проживавших в Чехии. Ее жизнь – это лондонский период, обучение в католическом пансионе Швейцарии и с 1957 года – жизнь в Америке, после того, как эмигрантка получила американское гражданство.

Мадлен Олбрайт стала популярна в Соединенных Штатах, сделав себе политическую карьеру. До 1997 года событие невиданное – назначение женщины на должность государственного секретаря Соединенных Штатов, которую она достойно занимала в течение четырех лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что умерла бывшая министерка образования Украины . Ушла из жизни бывшая чиновница и министерша, руководившая Министерством образования и науки Украины, Любомира Мандзий. Об этом стало известно из сообщения Андрея Садового в социальной сети Facebook. Глава Львовской городской администрации написал о трагедии на своей странице. Женщина умерла в возрасте 48 лет. В 2020 году она временно исполняла обязанности министра образования и науки. Несколько лет работала замминистра. Любомира Степановна- уроженка Львовской области, получила высшее образование во Львовском университете им. Ивана Франко, где позже работала. У покойной была тяжелая болезнь, как будто у нее онкологическое заболевание. У нее осталось двое сыновей и муж.


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Источник: https://twitter.com/madeleine/status/1506699712199593985?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506699712199593985%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fsvit%2Fpomerla-kolishnya-derzhsekretarka-ssha-madlen-olbrayt-2018074.h
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