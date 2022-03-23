Умерла первая женщина-госсекретарь США: какая причина

Ушла из жизни бывший госсекретарь Соединенных Штатов, занимавшая этот пост в администрации американского главы Билла Клинитона Мадлен Олбрайт. Ей было 84 года. Об этом сообщает семья покойной, обнародовав официальное заявление в социальных сетях.

Мадлен Олбрайт (фото из открытых источников)

Причиной смерти экс-представительницы администрации Клинтона была онкологическая болезнь.

Важно, что Мадлен Олбрайт, при рождении Мария Яна Корбелова, происходила из семьи евреев, проживавших в Чехии. Ее жизнь – это лондонский период, обучение в католическом пансионе Швейцарии и с 1957 года – жизнь в Америке, после того, как эмигрантка получила американское гражданство.

Мадлен Олбрайт стала популярна в Соединенных Штатах, сделав себе политическую карьеру. До 1997 года событие невиданное – назначение женщины на должность государственного секретаря Соединенных Штатов, которую она достойно занимала в течение четырех лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что умерла бывшая министерка образования Украины . Ушла из жизни бывшая чиновница и министерша, руководившая Министерством образования и науки Украины, Любомира Мандзий. Об этом стало известно из сообщения Андрея Садового в социальной сети Facebook. Глава Львовской городской администрации написал о трагедии на своей странице. Женщина умерла в возрасте 48 лет. В 2020 году она временно исполняла обязанности министра образования и науки. Несколько лет работала замминистра. Любомира Степановна- уроженка Львовской области, получила высшее образование во Львовском университете им. Ивана Франко, где позже работала. У покойной была тяжелая болезнь, как будто у нее онкологическое заболевание. У нее осталось двое сыновей и муж.

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