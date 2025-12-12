Умеров имел тайные встречи в США: СМИ раскрыли детали

В ходе своих поездок в США секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров тайно встречался с руководством Федерального бюро расследований (ФБР).

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Такие встречи вызвали тревогу у западных чиновников. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Washington Post.

Четыре источника подтвердили, что Умеров во время визита в США для переговоров о мирном плане для Украины провел секретные встречи с директором ФБР Кашем Пателем и заместителем директора ФБР Дэном Бонгино.

Источники издания предполагает, что Умеров и другие украинские представители могли обращаться к Пателю и Бонгино, надеясь получить амнистию от возможных обвинений в коррупции. При этом есть опасения, что такой канал Вашингтон может использовать для давления на украинские власти, чтобы они приняли мирный план США с существенными уступками для Украины.

Встречу Умерова с руководством ФБР подтвердила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Однако, по ее словам, обсуждались только вопросы национальной безопасности, которые нельзя разглашать.

В то же время, представитель ФБР отметил в комментарии изданию, что на встречах обсуждали общие интересы двух стран в сфере правоохранительной деятельности и безопасности. Вопрос коррупции в Украине хоть и поднимался, но не являлся основной темой разговора. А любые предположения о неприемлемости таких встреч, по словам представителя ФБР, являются "полной чепухой".

Прокомментировали встречи Умерова с руководством ФБР в Белом доме. Там заявили, что "американские чиновники регулярно общаются с иностранными чиновниками по национальной безопасности, представляющими взаимный интерес".

Представитель Белого дома отметил, что команда национальной безопасности Трампа "ведет переговоры и с россиянами, и с украинцами, чтобы способствовать достижению соглашения о прекращении войны". А те, кто выражает обеспокоенность по поводу встреч с ФБР, "не посвящены в эти дипломатические разговоры и не имеют никакого представления, о чем говорят".

Как сообщал портал "Комментарии", украинская переговорная команда провела достаточно активный день 12 декабря. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, было несколько докладов от секретаря СНБО Рустема Умерова. Среди прочего достигнута договоренность, что на площадке в Германии будет работать оборонная группа, которая будет согласовывать детали гарантий безопасности для Украины.