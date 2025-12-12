Умєров мав таємні зустрічі у США: ЗМІ розкрили деталі

Під час своїх поїздок до США секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров таємно зустрічався з керівництвом Федерального бюро розслідувань (ФБР).

Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Такі зустрічі викликали тривогу в західних чиновників. Про це з посиланням на неназвані джерела повідомляє Washington Post.

Чотири джерела підтвердили виданню, що Умєров під час візиту до США для переговорів про мирний план для України провів секретні зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і заступником директора ФБР Деном Бонгіно.

Джерела видання припускає, що Умєров та інші українські представники могли звертатися до Пателя і Бонгіно, сподіваючись отримати амністію від можливих звинувачень у корупції. При цьому є побоювання, що такий канал Вашингтон може використати для тиску на українську владу, щоб вона прийняла мирний план США з суттєвими поступками для України.

Зустріч Умєрова з керівництвом ФБР підтвердила посол України в США Ольга Стефанішина. Однак, за її словами, обговорювалися лише питання національної безпеки, які не можна розголошувати.

Водночас представник ФБР зазначив у коментарі виданню, що на зустрічах обговорювали спільні інтереси двох країн у сфері правоохоронної діяльності та безпеки. Питання корупції в Україні хоча й піднімалося, але не було основною темою розмови. А будь-які припущення про неприйнятність таких зустрічей, за словами представника ФБР, є "повною нісенітницею".

Прокоментували зустрічі Умєрова з керівництвом ФБР також у Білому домі. Там заявили, що "американські чиновники регулярно спілкуються з іноземними чиновниками з питань національної безпеки, що становлять взаємний інтерес".

Представник Білого дому зазначив, що команда національної безпеки Трампа "веде переговори і з росіянами, і з українцями, щоб сприяти досягненню угоди про припинення війни". А ті, хто висловлює занепокоєння з приводу зустрічей із ФБР, "не втаємничені в ці дипломатичні розмови і не мають жодного уявлення, про що говорять".

Як повідомляв портал "Коментарі", українська переговорна команда провела доволі активний день 12 грудня. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, було кілька доповідей від секретаря РНБО Рустема Умєрова. Серед іншого, досягнуто домовленості, що на майданчику в Німеччині працюватиме оборонна група, яка узгоджуватиме деталі гарантій безпеки для України.