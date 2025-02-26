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Уникальное предложение для окружения Путина: какое решение готовит Трамп

Дональд Трамп анонсировал запуск в США "золотой карты", которая станет премиальным аналогом традиционной "гринкарты"

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут программу "золотой карты" – специального разрешения на проживание и работу, с дополнительным путем к получению гражданства за 5 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами, информирует "CNN".

Уникальное предложение для окружения Путина: какое решение готовит Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп уточнил, что "золотая карта" станет премиальным аналогом традиционной гринкарты. Ее стоимость составит 5 миллионов долларов, а для ее получения необходимо будет пройти проверку.

"Мы будем продавать золотую карту. У вас есть гринкарта, а это будет золотая карта. Ее цена составит примерно 5 миллионов долларов, и она предоставит те же привилегии, что и гринкарта, но с дополнительным путем к гражданству. Это позволит привлечь в США состоятельных людей", – высказался президент США.

Отмечается, что министр торговли США Говард Лутник уточнил, что новая программа заменит действующую правительственную инициативу EB-5, которая предоставляла визы инвесторам.

"Конечно, все претенденты будут проходить тщательную проверку, чтобы подтвердить их соответствие высоким стандартам", – подчеркнул Лутник.

Дональд Трамп анонсировал, что продажа "золотых карт" начнется уже через две недели, и предположил, что их могут приобрести миллионы людей.

На вопрос журналиста о возможности покупки таких карт российскими олигархами, Трамп ответил, что "это, возможно". 

"Я знаю некоторых российских олигархов, которые являются очень хорошими людьми", – сказал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп во время общения с представителями масс-медиа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи. По его словам, во время переговоров может быть подписано соглашение по добыче полезных ископаемых.




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