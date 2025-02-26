Уникальное предложение для окружения Путина: какое решение готовит Трамп

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут программу "золотой карты" – специального разрешения на проживание и работу, с дополнительным путем к получению гражданства за 5 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами, информирует "CNN".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп уточнил, что "золотая карта" станет премиальным аналогом традиционной гринкарты. Ее стоимость составит 5 миллионов долларов, а для ее получения необходимо будет пройти проверку.
Отмечается, что министр торговли США Говард Лутник уточнил, что новая программа заменит действующую правительственную инициативу EB-5, которая предоставляла визы инвесторам.
Дональд Трамп анонсировал, что продажа "золотых карт" начнется уже через две недели, и предположил, что их могут приобрести миллионы людей.
На вопрос журналиста о возможности покупки таких карт российскими олигархами, Трамп ответил, что "это, возможно".
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп во время общения с представителями масс-медиа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи. По его словам, во время переговоров может быть подписано соглашение по добыче полезных ископаемых.
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