Уникальные мини-подлодки позволят вплотную приблизиться к "Титанику"

Базирующаяся в Вашингтоне компания OceanGate Expeditions объявила, что начнет серию недельных миссий к месту крушения "Титаника". С мая по сентябрь 2021 года компания посетит корабль, чтобы провести серию исследовательских экспедиций и привезти небольшое количество гостей, чтобы те насладились погружением и подводными видами затонувшего судна.

Экскурсии к "Титанику"

Компания построила подводный аппарат класса Cyclops, Titan, совместно с Boeing и NASA. В подводной лодке могут разместиться пять человек — пилот, ученый и три специалиста миссии. Специалисты миссии — это представители общественности, которые занимаются практическими исследованиями. Эти трое могут купить места на борту подводной лодки по колоссальной цене в 125 000 долларов. Похоже, это самый дорогой тур в мире на данный момент.

Специалисты миссии пройдут подготовку в качестве членов экипажа и будут выполнять практические задания по документированию важных особенностей исторического места, которое находится на глубине 3800 метров под поверхностью океана. Используя массив 4K-камер с высоким разрешением, лазерный сканер и гидролокатор, команда OceanGate Expeditions создаст полностью исследуемую фотореалистичную виртуальную трехмерную модель кораблекрушения. Каждая из шести 10-дневных миссий даст возможность девяти квалифицированным гражданским ученым раз в жизни увидеть и исследовать этот исторический мемориал.

Каждая экскурсия продлится от шести до восьми часов, но перед этим гостям нужно будет добраться до самого места аварии — им будет предложено восьмичасовое плавание, отправной точкой которого станет остров Ньюфаундленд.

OceanGate Expeditions планирует начать свои экспедиции к Титанику в мае следующего года, а в ближайшие годы планирует непрерывно исследовать место кораблекрушения с мая по сентябрь.

Как сообщало издание "Комментарии", впервые в истории “Титаник” вскроют ради ценного артефакта.

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