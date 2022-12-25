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Ураган в Америке привел к рекордному спаду добычи газа

Зимний шторм привел к проблемам в США с добычей газа

сегодня, 14:25
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Автор:

Лиля Воробьева

Из-за зимнего урагана в Соединенных Штатах испытывают проблемы с добычей газа. Показатели, зафиксированные в пятницу, 23 декабря, снизились примерно на 2,8 млн кубометров – это рекордные спады добычи, которых не случалось более десяти лет. Об этом информирует Bloomberg .

Ураган в Америке привел к рекордному спаду добычи газа

Ураган в США привел к рекордному спаду добычи газа (фото из открытых источников)

Объемы добычи сократились почти на 10%, до уровня предыдущего дня из-за того, что трубы покрылись льдом из-за понижения температуры до минусовых показателей в тех регионах, где добывают энергоноситель. При этом, спрос внутри страны на этот энергоноситель увеличился до максимального, как это было в начале 2019 года.

Важно, что в Соединенных Штатах на этой неделе резко ухудшилась погода. Пришло неожиданное похолодание с сильными порывами ветра и снегопадами.

На территории многих штатов температурный режим снизился до рекордных для этих территорий минусовых  отметок.

В частности, на территории Техаса объявлено состояние чрезвычайной энергетической ситуации. Без электроэнергии остается около 1 млн пользователей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что установлен исторический рекорд поставки газа "Газпромом". Российский газовый монополист "Газпром" 17 декабря обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В сообщении говорится, что превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%. Предыдущий исторический максимум был установлен 14 декабря. "Газпром" якобы пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре по ранее утвержденному графику на 2022 год.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-24/storm-elliott-latest-us-natural-gas-output-plunges
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