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Ушла целая эпоха: в США умер известный композитор

Анджело Бадаламенти ушел из жизни на 85 году

сегодня, 22:45
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Автор:

Лиля Воробьева








В Соединенных Штатах ушел из жизни композитор, создавший музыкальное сопровождение к популярному сериалу "Твин Пикс" Анджело Бадаламенти. Музыканту было 85 лет. Об этом сообщает сайт The Hollywood Reporter.

Ушла целая эпоха: в США умер известный композитор

Умер композитор Анджело Бадаламенти (фото: playua.net)

Американский композитор и пианист был талантлив. Он стал известным потому, что тесно сотрудничал с известными в то время артистами.

Наибольшую популярность музыканту принесла совместная работа с режиссером известного сериала "Твин Пикс" Дэвидом Линчем.

"Я сижу с Анджело, разговариваю с ним о сцене, и он начинает играть на пианино. Когда мы начали работать вместе, у нас мгновенно возник контакт – я ничего не знал о музыке, но очень интересовался настроением и звуковыми эффектами. Многое я понял. именно благодаря Анджело", — рассказывал режиссер об этом сотрудничестве.

Известно, что за музыкальное сопровождение к сериалу Бадаламенти в 1990 году был награжден "Грэмми".

"Я начал нажимать на клавиши для начального аккорда "Twin Peaks Love Theme", потому что это был звук той тьмы. Линч сказал: "Из леса выходит прекрасная беспокойная девушка, которая идет в камеру… Дэвид был ошеломлен, как и я. Волосы на его руках были вверх, а на глазах были слезы", — вспоминал о созданном саундтреке сам композитор.

При этом, в творчестве музыканта более 20 фильмов, 5 программ на ТВ и одна видеоигра.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что умер известный актер из сериала "Игра престолов". В возрасте 75 лет скончался актер и гитарист популярной группы Dr. Feelgood Вилко Джонсон, который многим из нас известен ролью мрачного палача Илина Пейна в культовом сериале "Игра престолов". Как сообщается, в последние годы Вилко боролся с раком желудочной железы.



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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/angelo-badalamenti-dead-david-lynch-composer-blue-velvet-1235280660/
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