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Усиление иммиграционной политики в обмен на помощь Украине: WSJ узнала решение Байдена

По информации WSJ, Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине

сегодня, 15:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и для обеспечения помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".

Усиление иммиграционной политики в обмен на помощь Украине: WSJ узнала решение Байдена

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание сообщает, что в Сенате разрабатывается иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища.

Соглашение должно быть принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля. WSJ отмечает, что у сделки есть большие шансы, хотя республиканцы выдвигают более жесткие условия.

Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами свидетельствует о том, что он готов пойти на уступки. Как сообщает WSJ, это связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой среди американцев.

По опросам CBS News, проведенным в начале этого месяца, рейтинг Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким: 68% опрошенных сказали, что не одобряют его миграционную политику, а также 63% хотят, что президент ужесточил ее.

За свою 50-летнюю политическую карьеру, которая часто сосредотачивалась на внешнеполитических приоритетах, Байден редко брался за сложный вопрос иммиграционной политики. А когда он это делал, то обычно поддерживал умеренную позицию.

В течение трех лет администрация Байдена пыталась обуздать рост мигрантов на южной границе. Республиканцы взялись за этот вопрос и, как ожидается, двухпартийное соглашение может прекратить дискуссии.

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Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/biden-accedes-to-tougher-immigration-policy-to-deflect-criticism-secure-ukraine-aid-08822c6e?mod=hp_lead_pos1
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